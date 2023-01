Guerre en Ukraine : pourquoi la bataille de Soledar revêt d'importants enjeux ?

Une bataille sans merci, que certains comparent à celle de Verdun lors de la Première Guerre mondiale. Soledar, petite ville de 10.000 habitants dans l'est de l'Ukraine, est le théâtre de violents combats entre les forces ukrainiennes et l'armée russe. Ce vendredi, la Russie assure en avoir pris le contrôle, ce que Kiev dément en affirmant que ces combats se poursuivaient. En réalité, Soledar est une cité aux enjeux importants pour les deux camps.

D'abord pour l'Ukraine, où il faut éviter de parler de défaite et pour la Russie où il faut enfin reparler de victoire. C'est pour cette raison que Moscou a envoyé au combat des milliers d'hommes, des militaires ou des miliciens de Wagner, avec des pertes énormes.

Présence d'une mine de sel à proximité

La milice a revendiqué très rapidement la victoire à Soledar avant l'armée russe, avec l'intérêt bien particulier de se rembourser de ses efforts grâce aux mines de sel. En Ukraine comme en Afrique, le groupe de mercenaires se paie sur la bête. Au Mali et en Centrafrique, c'est avec de l'or. Cette fois, ce sera donc du sel. C'est la raison pour laquelle Evguéni Prigojine, propriétaire de Wagner, pose dans les galeries de la mine comme s'il en était le nouveau patron.

Militairement et stratégiquement, la prise de Soledar seule a peu d'intérêt, sinon compliquer sans le couper le ravitaillement ukrainien vers Bakhmout, une cité plus importante et dont la perte ouvrirait la route de Kramatorsk aux forces russes. C'est là le danger pour Kiev : un éventuel effet domino de défaites, avec le risque, à terme, de perdre le contrôle total de la région du Donbass.