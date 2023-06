EN IMAGES - Les incendies au Canada plongent l'est américain dans une épaisse fumée

Après l'Alberta au début du mois de mai, c'est au tour du Québec de brûler sous l'effet des feux de forêts. D'impressionnants incendies ravagent actuellement tout l'est du Canada, attisés par le vent qui disperse la fumée tout le long de la côte, jusqu'aux États-Unis. L'ensemble de la région se retrouve ainsi plongé sous une véritable chape de poussière rendant l'air difficilement respirable.

Crédit : KADRI MOHAMED / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP

À l'image d'Ottawa, la capitale canadienne, située à quelques kilomètres à l'ouest de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est dans cette région, ainsi que le long du fleuve Saint-Laurent à l'est de Montréal, que les brasiers sont les plus dévastateurs. Totalement encapsulée dans un immense nuage de smog, la ville d'Ottawa présente une très mauvaise qualité de l'air, susceptible d'exposer la population à un "risque très élevé", selon Environnement Canada.

Crédit : ANDREJ IVANOV / AFP

Même constat, ici, à Montréal où les autorités municipales ont appelé les habitants à faire preuve de prudence. Considérés comme "élevés" pendant toute la journée de mardi par Environnement Canada, les risques liés à la qualité de l'air sont à nouveau "faibles" ce jeudi. Il faut dire que le nuage de smog glisse actuellement vers les États-Unis voisins.

De nombreux vols retardés à l'aéroport de New-York

Crédit : ED JONES / AFP

Crédit : WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS / BRAZIL PHOTO PRESS VIA AFP

À New-York, le nuage de fumée a même pris une couleur ocre, comme si une tempête de sable s'abattait sur Big Apple. De quoi en faire la ville la plus polluée au monde ce mardi, selon le site suisse IQAir. "Nous recommandons aux New-Yorkais fragiles de rester à l'intérieur et tous les habitants doivent limiter leurs activités extérieures le plus possible. Ce n'est pas le jour pour vous entraîner au marathon ou aller jouer avec vos enfants dehors", a déclaré devant la presse Eric Adams, le maire de la ville.

>> LIRE AUSSI - EN IMAGES - Le nord de la Chine recouvert par des nuages de sable

Les masques chirurgicaux, omniprésents en plein cœur de la pandémie, n'ont pas tardé à refaire leur apparition sur le visage des habitants. Par ailleurs, de nombreux vols ont été retardés au départ de l'aéroport JFK.

Crédit : ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

La Géorgie et l'Alabama bientôt touchés

Située à plus de 1.100 kilomètres des flammes, Washington DC n'échappe pourtant pas au brouillard qui enveloppe ici l'obélisque du National Monument. La Maison-Blanche était elle aussi difficilement visible à plusieurs centaines de mètres et une odeur nauséabonde s'est répandue aux quatre coins de la ville. Comme à New York et dans l'Etat du Maryland, les écoles publiques ont annulé les activités en extérieur pour les enfants.

La fumée devrait poursuivre sa progression dans les prochains jours et atteindre le Géorgie et l'Alabama. Pour l'heure, plus de 100 millions d'Américains sont actuellement concernés par des alertes à la qualité de l'air, a indiqué l'agence de protection de l'environnement à l'AFP. Le président des Etats-Unis Joe Biden a proposé son aide au Premier ministre canadien Justin Trudeau alors que près de 2.300 incendies de forêts ont déjà été répertoriés au Canada en 2023.