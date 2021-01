EN IMAGES - Investiture de Joe Biden : revivez cette journée historique

C'est dans un climat sous haute tension qu'a pris fin mercredi la présidence de Donald Trump. Dans un pays déchiré, et encore traumatisé par la pandémie de coronavirus et les violences du Capitole, son successeur Joe Biden a été investi à Washington et est devenu le 46e président des États-Unis. Europe 1 revient en images sur cette journée historique.

Trump quitte la Maison-Blanche, mais prévient : "Je reviendrai"

Quatre ans après son élection surprise, et plus de deux mois après sa défaite contre Joe Biden, Donald Trump a quitté la Maison-Blanche dans la matinée, sans attendre d'accueillir son successeur. L'hélicoptère présidentiel Marine One transportant Donald et Melania Trump s'est envolé peu après 8h15 (14h15 en France) depuis les jardins de la Maison-Blanche. Avant son départ, le milliardaire a évoqué un mandat "fantastique de quatre ans".

Donald Trump quittant la Maison-Blanche. © Eric Thayer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Puis, depuis la base militaire d'Andrews, il a seulement souhaité "bonne chance" à la nouvelle administration sans jamais prononcer le nom de Joe Biden. Avant de promettre de revenir "d'une manière ou d'une autre". Il est ensuite arrivé en Floride à bord d'Air Force One pour entamer sa nouvelle vie dans son club de Mar-a-Lago.

Pour Biden, une messe pour commencer la journée

Pendant ce temps, le président élu assistait lui à une messe à la cathédrale Saint-Matthieu de Washington. Pour symboliser le rassemblement après les tensions ayant suivi l'élection, il était accompagné des démocrates Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, chef de le majorité démocrate au Sénat, ainsi que des chefs des républicains à la chambre haute Mitch McConnell et à la chambre basse Kevin McCarthy.

Joe Biden et son épouse ont assisté une messe à la cathédrale Saint-Matthieu de Washington. © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Une cérémonie d'investiture sous haute surveillance

Alors que les violences survenues au Capitole le 6 janvier sont encore dans toutes les têtes outre-Atlantique, la cérémonie d'investiture s'est donc déroulée sous très haute sécurité. Quelque 25.000 soldats de la Garde nationale et des milliers de policiers venus de tout le pays étaient ainsi déployés, tandis que de hautes grilles, parfois surmontées de barbelés, protégeaient la "zone rouge" entre la colline du Capitole et la Maison-Blanche.

De hautes grilles protégeaient les lieux. © allison dinner / AFP

Et loin des foules habituelles, c'est devant 190.000 drapeaux plantés pour représenter le public absent en raison du coronavirus que Joe Biden s'est exprimé après son investiture.

Trump absent, mais pas les autres anciens présidents

Si Donald Trump était absent de la cérémonie, à l'inverse de son vice-président Mike Pence, les ex-présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton étaient eux aux premières loges au Capitole.

Les couples Obama et Clinton étaient présents à la cérémonie. © Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Lady Gaga chante un vibrant hymne américain

En 2017, Donald Trump n'avait pu compter sur la présence d'aucune star américaine à son investiture. Cette année, pour la prestation de serment de Joe Biden, la star de la pop Lady Gaga a entonné l'hymne national, vêtue d'une robe rouge et noir bouffante et arborant une grande broche dorée représentant la colombe de la paix.

Lady Gaga performs the national anthem at the inauguration of President-elect Joe Biden https://t.co/tcmAzrzqTxpic.twitter.com/sQZv08Twjk — CNN (@CNN) January 20, 2021

Puis Jennifer Lopez a chanté This land is your land ("Ce pays est ton pays").

Jennifer Lopez a chanté après Lady Gaga. © ROB CARR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Kamala Harris devient la première femme vice-présidente

Après la prestation de Lady Gaga, Kamala Harris a prêté serment face à la juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor. L'ex-sénatrice et ancienne procureure âgée de 56 ans, la main sur une bible que tenait son époux Doug Emhoff, est ainsi devenue la première femme mais aussi la première personne noire et d'origine indienne à occuper la fonction de vice-présidente des États-Unis.

Kamala Harris est devenue la première vice-présidente des États-Unis. © ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Investi, Joe Biden promet d'être le président "de tous les Américains"

Puis, ce fut au tour de Joe Biden de prêter serment, et d'être investi, devenant le 46e président des États-Unis. "Moi Joseph Robinette Biden Jr, je jure solennellement que j'accomplirai loyalement les fonctions de président des Etats-Unis et que je ferai de mon mieux pour préserver, protéger et défendre la Constitution des Etats-Unis", a-t-il déclaré, la main posée sur la bible familiale, face au président de la Cour suprême, John Roberts.

Joe Biden est devenu le 46e président des États-Unis. © ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dans un discours d'une vingtaine de minutes, l'ancien bras droit de Barack Obama a ensuite appelé à "l'unité" les Américains, tout en saluant un "jour d'Histoire et d'espoir" pour le pays. Joe Biden, qui s'est posé en "président de tous les Américains", a prévenu que les États-Unis, déjà endeuillés par plus de 400.000 morts en raison de la pandémie, allaient entrer dans "la phase la plus mortelle du virus". "Nous devons laisser de côté la politique et affronter enfin cette pandémie en tant que Nation", a-t-il martelé.

Et fait son entrée à la Maison-Blanche

Quelques heures après avoir prêté serment, Joe Biden est arrivé à la Maison Blanche avec sa famille. Précédée d'une fanfare et d'un cortège militaire, sa limousine s'est avancée jusqu'aux abords de la présidence, dans une capitale fédérale aux allures de camp retranché. Le démocrate a franchi les derniers mètres à pied entouré par sa femme Jill, ses enfants et petits-enfants.

Joe Biden s'est rendu à la Maison-Blanche avec son épouse Jill. © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP