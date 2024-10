EN DIRECT - Conférence pour le Liban : la France va débloquer 100 millions d'euros pour aider le pays

Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait débloquer 100 millions d'euros pour le Liban, ajoutant que "la guerre doit cesser au plus vite" entre Israël et le Hezbollah. "La France apportera 100 millions d'euros" d'aide, a déclaré jeudi le chef de l'État à l'ouverture de la conférence sur le Liban qui a pour objectif de réunir quelque 500 millions d'euros pour venir en aide aux personnes déplacées par le conflit.

"La guerre doit cesser au plus vite", a ajouté Emmanuel Macron, précisant que l'objectif est d'"affirmer la souveraineté du Liban", donc "démontrer que le pire n'est pas écrit et permettre aux Libanais de retrouver le contrôle de leur destin".

La communauté internationale doit agir de concert pour "un cessez-le-feu immédiat"

La communauté internationale doit agir de concert pour mettre fin à la guerre au Liban entre le mouvement islamiste Hezbollah pro-iranien et Israël, a estimé le Premier ministre libanais à la conférence sur le Liban qui se tient à Paris. "Le Liban appelle la communauté internationale à se tenir ensemble et à soutenir les efforts pour mettre fin aux agressions en cours et mettre en oeuvre un cessez-le-feu immédiat", a dit Najib Mikati.

Berlin débloque 96 millions d'euros supplémentaires pour soutenir le Liban

Le gouvernement allemand s'est engagé "à fournir un total de 96 millions d'euros supplémentaires pour faire face à la crise au Liban", lors de la conférence internationale à Paris, jeudi. "L'objectif est d'atteindre les personnes déplacées à l'intérieur du pays et d'assurer la stabilité sociale, économique et institutionnelle au Liban", écrivent, dans un communiqué commun, les ministères des Affaires étrangères et de la Coopération économique qui fournissent cette somme totale.

