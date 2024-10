EN DIRECT - Bombardements israéliens sur Gaza, le Hezbollah lance des roquettes sur la région de Haïfa

Israël a bombardé samedi la bande de Gaza après une frappe qui a fait plus de 30 morts dans le nord du territoire palestinien, où l'armée poursuit son offensive visant à écraser le Hamas, décimé après un an de guerre et la mort de son chef. Un drone a été lancé vers la résidence privée de Benjamin Netanyahu à Césarée, a indiqué ce samedi le bureau du Premier ministre israélien. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Le Hamas a riposté après la mort de son chef, Yahya Sinouar

Un drone a été lancé vers la résidence de Benjamin Netanyahu dans le centre d'Israël

Le Hezbollah annonce avoir lancé des roquettes sur la région de Haïfa dans le nord d'Israël

Le Hezbollah pro-iranien a annoncé samedi avoir lancé une salve de roquettes sur la région de Haïfa dans le nord d'Israël, en réponse aux "agressions" israéliennes sur le Liban. Dans un communiqué, la formation libanaise a précisé avoir "lancé une grande salve de roquettes" sur une zone située au nord de Haïfa. Selon l'armée israélienne, le nord d'Israël a été la cible d'un barrage de projectiles lancés depuis le Liban samedi matin et les sirènes d'alertes ont été activées dans plusieurs villes.

Un drône lancé vers la résidence privée de Benjamin Netanyahu

Un drone a été lancé vers la résidence privée de Benjamin Netanyahu à Césarée, a indiqué samedi le bureau du Premier ministre israélien, après l'annonce par l'armée qu'un drone provenant du Liban avait touché une "structure" de cette ville côtière du centre d'Israël. "Un drone a été lancé vers la maison du Premier ministre à Césarée. Le Premier ministre et son épouse n'étaient pas là et l'incident n'a fait aucune victime", ont indiqué dans un communiqué les services de Benjamin Netanyahu.

Un bombardement sur le camp de réfugiés de Jabalia fait "33 morts"

La Défense civile a annoncé que 33 personnes avaient été tuées et "des dizaines" blessées dans un bombardement sur le camp de réfugiés de Jabalia, une région du nord de Gaza où l'armée israélienne mène depuis le 6 octobre une offensive aérienne et terrestre en affirmant que le Hamas cherche à y reconstituer ses forces. Le mouvement islamiste palestinien avait affirmé vendredi que les otages retenus dans la bande de Gaza ne seraient pas libérés avant "l'arrêt" de l'offensive israélienne, déclenchée le 7 octobre 2023 en riposte à l'attaque menée par le Hamas sur le sol israélien.

Le Hamas a assuré que le décès de son chef, Yahya Sinouar, considéré comme l'architecte de cette attaque tué mercredi dans une opération israélienne dans le sud de Gaza, "renforcerait" le mouvement. Yahya Sinouar, 61 ans, dirigeait depuis 2017 le Hamas à Gaza, avant d'être nommé début août chef du mouvement après la mort d'Ismaïl Haniyeh, tué à Téhéran dans une attaque attribuée à Israël.

D'après le New York Times, qui a interrogé le médecin légiste chargé de l'autopsie en Israël, le chef du Hamas a d'abord été grièvement blessé au bras lors d'un échange de tirs, puis tué d'une balle dans la tête. Selon des journalistes de l'AFP et la Défense civile, plusieurs frappes aériennes ont visé la bande de Gaza samedi matin, notamment le camp de Jabalia où trois maisons ont été visées après la frappe meurtrière de la nuit.

L'armée israélienne a indiqué "vérifier" les informations faisant état de frappes à Jabalia. Des témoins ont signalé des tirs nourris et des bombardements à l'artillerie sur ce camp ainsi que des frappes sur celui de Bureij, dans le centre du territoire. Selon des médecins, les forces israéliennes ont bombardé l'Hôpital indonésien de Beit Lahia, dans le nord.

Pour la Turquie, l'attitude d'Israël "contraint" l'Iran à des mesures "légitimes"

Le ministre turc des affaires étrangères Hakan Fidan a estimé samedi que "l'attitude agressive d'Israël" contraignait l'Iran à "prendre des mesures légitimes" en réaction. Le Premier ministre israélien Benjamin "Netanyahu ouvre sans cesse de nouveaux fronts dans la région" a poursuivi M. Fidan lors d'une conférence de presse commune avec son homologue iranien Abbas Araghchi, à Istanbul, estimant que "le risque de voir la guerre s'étendre à la région entière ne doit pas être sous-estimé.