En Chine, le bilan du coronavirus monte à 106 morts et plus de 4.000 cas confirmés

Les autorités sanitaires de la province de Hubei (centre), où a démarré l'épidémie, ont indiqué que le virus avait fait 24 nouveaux décès (portant le total à 106 morts), et contaminé 1.291 nouvelles personnes, faisant passer le nombre de malades confirmés à plus de 4.000 dans toute la Chine.

La ville de Pékin a fait état lundi de son premier décès, un homme de 50 ans revenu de Wuhan. Une cinquantaine d'autres malades ont été répertoriés dans le reste du monde, et une douzaine de pays ont été atteints par le virus, de l'Asie et l'Australie à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Un premier cas de contamination a été confirmé lundi en Allemagne, qui devient le deuxième pays touché en Europe après la France, qui organise par ailleurs un rapatriement en milieu de semaine.

La Chine "n'épargne aucun effort pour freiner la propagation" du virus

La Chine "a une totale capacité et confiance pour gagner la bataille contre l'épidémie" de pneumonie virale, a affirmé lundi l'ambassadeur chinois Zhang Jun au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, selon un communiqué de la mission diplomatique chinoise auprès des Nations unies.

Lors d'un entretien au siège de l'Organisation, Zhang Jun a reconnu que la Chine était dans "un moment crucial" en exposant la situation au chef de l'ONU et les moyens mis en oeuvre par Pékin pour lutter contre la maladie. "La Chine travaille avec la communauté internationale dans un esprit d'ouverture, de transparence et de coordination scientifique", a aussi assuré l'ambassadeur chinois selon le communiqué de ses services. "Avec un grand sens des responsabilités, la Chine n'épargne aucun effort pour freiner la propagation de la maladie et sauver des vies", a-t-il ajouté.

Selon le communiqué chinois, Antonio Guterres lui a répondu que l'ONU avait "une totale confiance dans la capacité de la Chine à contrôler l'épidémie et était prête à lui fournir tout soutien et aide nécessaires". Interrogé par l'AFP, le service de communication d'Antonio Guterres a indiqué n'avoir pas de commentaire supplémentaire à apporter au communiqué chinois.