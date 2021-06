En Australie, de nouvelles restrictions face à une propagation des cas de Covid-19

De nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés lundi dans différentes villes d'Australie, contraignant les autorités à imposer des restrictions dans certaines régions de l'immense île-continent. L'Australie, qui avait jusqu'à présent bien jugulé la propagation du coronavirus, est désormais confrontée à une hausse du nombre de personnes contaminées, notamment dans quatre grandes villes.

Brisbane, Darwin, Perth et Sydney ont fait état de nouvelles contaminations au très contagieux variant Delta, apparu pour la première fois en Inde. Le virus s'est propagé à travers le pays à la suite de failles dans les dispositifs de quarantaine des voyageurs en provenance de l'étranger.

"Dans une période extrêmement critique"

Le plus important foyer épidémique se situait lundi à Sydney (sud-est). Il aurait pour origine un chauffeur travaillant pour des équipages de compagnies aériennes qui a été testé positif mi-juin. Les habitants de la ville la plus peuple d'Australie sont entrés dimanche dans un confinement de deux semaines.

Le confinement de 48 heures de la ville de Darwin et sa périphérie, dans le Nord, a été prolongé lundi jusqu'à vendredi, le nombre de cas liés à un foyer épidémique dans une mine d'or isolée étant passé à sept. "Le risque pour la population a augmenté au cours des dernières 24 heures. Nous sommes désormais dans une période extrêmement critique. Nous devons rester confinés le temps que le virus soit pris au piège", a déclaré le responsable du gouvernement du Territoire du Nord, Michael Gunner.

Il a notamment exhorté la population aborigène, qui serait plus vulnérable au Covid-19, à ne pas se rendre à Darwin. Les autorités des villes de Perth (sud-ouest) et de Brisbane (est) ont à nouveau renforcé les mesures de restriction lundi. Ainsi, le port du masque est obligatoire pour les deux millions d'habitants de Brisbane et sa banlieue, et le nombre de personnes autorisées à se rassembler est limité.

"Préserver notre État et notre économie"

Dans d'autres parties du pays où aucun cas n'a été confirmé, les règles de distanciation ont été renforcées. Ainsi, le port du masque est obligatoire à l'intérieur à Canberra, la capitale, et des restrictions importantes ont été annoncées en Australie-Méridionale.

"Nous pensons que, compte tenu de la nature (...) du virus Delta, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre des mesures préventives en Australie-Méridionale afin de préserver notre État et notre économie", a déclaré le Premier ministre de cet État, Steven Marshall.

L'Australie, qui a jusqu'à maintenant plutôt bien contenu la propagation du coronavirus sur son sol, totalise depuis le début de la pandémie moins de 30.000 cas de Covid-19 et 910 morts pour 25 millions d'habitants.