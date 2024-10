«Emmanuel Macron a découvert que le Maroc existait», estime Franz-Olivier Giesbert

Emmanuel Macron est arrivé ce lundi au Maroc. Le président français a été accueilli en grande pompe par le roi Mohammed VI pour une visite d'État visant à retisser des liens historiques profondément distendus par trois ans de discordes entre ce pays du Maghreb et l'ex-puissance coloniale.

Selon Franz-Olivier Giesbert, écrivain et Invité de la Grande-Interview Europe 1 ce mardi, il juge qu'Emmanuel Macron a enfin "découvert que le Maroc existait" et qu'il était "tant de rétablir des relations normales" avec le pays.

"C'est un pays qui travaille, c'est un pays qui innove, c'est un pays qui invente"

Cette visite est une aubaine, estime l'écrivain et expose qu'Emmanuel Macron a dû se rendre à l’évidence que le partenariat avec le Maroc était plus solide et le plus prometteur que l'Algérie. "En plus, ils ont besoin de la France comme bouc émissaire pour expliquer que c'est à cause de l'Hexagone que l'Algérie en est là", poursuit-il au micro de Sonia Mabrouk.

Franz-Olivier Giesbert défend que le Maroc est un grand pays. "C'est quand même 37 millions d'habitants. C'est une richesse nationale par habitant qui n'est pas loin de celle de l'Algérie. C'est un pays certes pauvre, mais c'est un pays qui travaille, c'est un pays qui innove, c'est un pays qui invente", énumère-t-il.