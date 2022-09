«Elle a été mon modèle» : le deuil d'Anita, la plus grande collectionneuse d'objets à l'effigie de la reine Elizabeth II

C’est probablement la britannique la plus fan de la reine. Anita est bien connue outre-Manche pour avoir entassé chez elle des objets à l’effigie de la reine depuis plus de 40 ans. Sa collection d'objets est l'une des plus grandes du monde. Cette femme voue une admiration sans limite à Elizabeth II. En ce jour de funérailles de la reine, Europe 1 est allée à sa rencontre.

1.277 objets

Des mugs, des parapluies, des journaux, des assiettes, Anita passe en revue son impressionnante collection d'objets à l'effigie de la reine. Elle en possède 1.277 objets à l’effigie de la reine, un record, et certains sont pour le moins insolite. "Il y a ce nain de jardin, il est rigolo, c’est une caricature de la reine, et je suis sûre que ça ne l’aurait pas gêné. Enfin pas trop !", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Passionnée par la famille royale depuis toute petite, la sexagénaire aux cheveux gris bouclés a transformé une pièce de sa maison en musée pour quelques visites privées. Elle est devenue une gardienne de souvenir de la reine : "De plus en plus de gens de partout dans le monde m’envoie leur petite collection de partout dans le monde"

"Elle a aussi été une mère pour moi, une grand-mère"

Mais depuis dix jours, Anita n’a pas quitté son uniforme noir sur lequel est accroché un pince argentée avec les initiales d’Elizabeth II : "Je n’ai jamais été en deuil avant dans ma vie. Je n’ai jamais porté de vêtements noirs pour la mort de ma mère, ni de mon père. En fait, elle a été mon modèle. Et je ne l’avais pas réalisé jusqu’à cette semaine, elle a aussi été une mère pour moi, une grand-mère."

Les yeux brillants, elle jette un coup d’œil à l’une de ses dernières trouvailles. Une tasse avec le visage de la reine et une inscription : 1952-2022. Les funérailles seront très douloureuses pour Anita : "On a une comptine ici qui dit : 'petit chat, petit chat, où étais-tu allé ?' Et bien, j’ai été à Londres pour voir la reine. C'est un dernier voyage..", conclut Anita.