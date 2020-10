Elections américaines : en Géorgie, la nouvelle génération va-t-elle faire gagner Biden ?

REPORTAGE

Jusqu’au mardi 3 novembre, jour de l’élection américaine, Europe 1 vous emmène aux Etats-Unis avec un reportage quotidien. Ce mardi, rendez-vous à Atlanta, en Géorgie.

La Géorgie, Etat sudiste très conservateur, est-il en train de vaciller ? Mardi, à une semaine de l'élection présidentielle, Joe Biden menait encore très légèrement dans les sondages, contre toute attente. Une victoire démocrate serait un séisme pour Donald Trump, qui espère donc mobiliser son électorat avec le coup de force concrétisé lundi soir à la Cour Suprême avec la nomination de la juge Amy Coney-Barrett.

La nomination de Coney-Barrett, un signal fort pour les traditionnalistes

C’est en effet un signal fort envoyé à la base la plus traditionnaliste du Président américain. En Géorgie, il n'est pas rare de voir des fidèles se relayer devant les cliniques qui pratiquent des avortements. Parmi eux, Margarita qui passe plusieurs heures par jour à prier devant l'une d'entre-elles. Elle tente de convaincre les femmes de renoncer à l'IVG et voit dans la nomination d'Amy Coney-Barrett un grand pas : "J'espère que ça permettra de revenir sur la loi autorisant l'avortement. Parce que c'est une loi injuste, une offense à Dieu. Il a créé ces bébés ! Et c'est aussi une immense atteinte contre les femmes. Ça crée tellement de douleur.", estime-t-elle au micro d’Europe 1.

Les sondages donnent un point à un-demi-point d'avance à Biden

Dans les locaux de l'association "Géorgie pour le droit à la vie", Genevieve Wilson espère surtout qu'il est encore temps pour que ce succès remporté par le président Trump puisse se traduire dans les urnes : "Plus de trois millions de personnes ont déjà voté ici, donc les gens que ça pourrait mobiliser sont justement en train de le faire. Mais peut-être qu'entendre ça à la radio, ça rappellera à certains qu'il faut aller voter, amener plus de gens... J'espère, vraiment", confie-t-elle.

La Géorgie, un Etat en mutation ?

Car comme tout le monde, cette électrice de Donald Trump a vu les sondages qui donnent un point à un-demi-point d'avance pour Joe Biden. Sur fond de lent changement démographique, la Géorgie est en train de devenir plus progressiste. "Les minorités gagnent du terrain", résume Genevieve. En 20 ans, la part de la population blanche est passé de 70 à moins de 60% en Géorgie. Les Afro-Américains et les Hispaniques représentent désormais plus d'un tiers des habitants.

"Je suis jeune, noire, je veux sortir le soir. Ma génération veut se mobiliser parce que tout ça est en jeu pour notre futur", lance Janaïa, 20 ans. C'est sur elle et tous les autres que Joe Biden mise en Géorgie. Avant sa venue mardi à Atlanta, Joe Biden inonde déjà les médias de spots publicitaires. Les radios catholiques ajoutent même un message avant leur diffusion, expliquant que la loi les oblige à les passer..

Seuls deux démocrates ont déjà remportés cet Etat

Mais pour Joe Biden, gagner en Géorgie serait une gageure. Seulement deux démocrates y sont parvenus dans l'histoire récente : Bill Clinton en 1992, et l'enfant du pays Jimmy Carter.