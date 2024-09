En 40 ans, Allan Lichtman peut se targuer d'avoir connu un (presque) sans-faute. Ce professeur d'histoire au sein de l’American University de Washington est devenu un spécialiste dans une mission bien précise : la prédiction des résultats des élections présidentielles américaines. Depuis 1984, il ne s'est trompé qu'une seule fois : en 2000. Il avait prévu une victoire de la part d'Al Gore, mais c'est finalement son adversaire Républicain, George W. Bush, qui l'emporte lors d'une élection contestée, et ce, malgré près de 500.000 voix de plus pour le candidat démocrate.

La méthode des 13 clés

Pour la prochaine élection, l'historien de 77 ans est formel, c'est Kamala Harris qui va l'emporter. Pour déterminer ses prédictions, Allan Lichtman utilise une méthode qu'il a créée en 1981 avec l'aide du mathématicien russe Vladimir Keilis-Borok et qui est basée sur 13 facteurs-clés. Excluant les sondages d'opinion, ses prédictions sont en effet basées sur une série d'affirmations sur l'administration au pouvoir, soit aujourd'hui celle de Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris. Si au moins six de ces affirmations sont fausses, l'élection reviendra à l'adversaire.

Par exemple, une des "clés" pour que le parti du président gagne la présidentielle est qu'il remporte des sièges à la dernière élection de mi-mandat. Les démocrates ont perdu le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de 2022, cette "clé" est donc considérée comme "fausse" et fait pencher la balance pour Donald Trump.

Kamala Harris gagne néanmoins des points sur celle exigeant l'absence de scandale majeur, ou encore sur le fait que le candidat indépendant Robert Kennedy Jr. ne soit plus en course. Après quelques calculs, seulement trois "clés" sont donc positives pour Donald Trump, alors qu'il lui en faudrait six pour gagner selon la méthode d'Allan Lichtman.

Sa méthode se concentre ainsi sur les années au pouvoir plutôt que sur la campagne électorale, car en réalité, il assure que "nous oublions pratiquement tout ce qu'un candidat propose".