L'Europe doit se réarmer, «le temps des illusions est révolu» , déclare von der Leyen

"Le temps des illusions est révolu" et l'Union européenne doit augmenter significativement ses dépenses d'armement, a affirmé mardi à Strasbourg la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "Il nous faut une augmentation très rapide des capacités de défense européennes. Et il nous la faut maintenant", a-t-elle déclaré devant le Parlement européen.

"Le moment est venu pour créer une défense commune", a ajouté la responsable allemande en présentant les résultats du dernier sommet européen des 27 consacré à la défense du continent. Sur ce point, Mme von der Leyen a salué le consensus des pays de l'UE sur la nécessité de renforcer les capacités de défense de l'Union. C'était "absolument impensable il y a encore quelques semaines", selon elle.

Remises en cause de l'engagement américain

Les remises en cause de l'engagement américain en Europe et particulièrement en Ukraine qui ont suivi le retour de Donald Trump à la Maison Blanche ont agi comme un électrochoc. "L'ordre de sécurité européen est ébranlé et nombre de nos illusions sont brisées", a ainsi déclaré la présidente de la Commission européenne.

Dans ce contexte, l'Europe est appelée à "assumer davantage sa propre défense" a-t-elle souligné. La Commission européenne a présenté un plan pour "réarmer l'Europe" qui doit permettre de mobiliser quelque 800 milliards d'euros sur quatre ans dont 150 milliards de prêts mis à disposition des 27 par la Commission européenne. Les dirigeants des 27 ont donné leur feu vert à ce plan et la Commission va maintenant présenter des propositions concrètes avant un prochain sommet de l'UE prévu la semaine prochaine.

A cette occasion, les dirigeants européens "vont continuer à travailler en vue de construire notre dissuasion pour renforcer la sécurité de notre continent", a promis de son côté Antonio Costa, le président du Conseil européen qui rassemble les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE. Dans le débat qui a suivi, des députés ont réclamé d'aller plus moins en termes financiers en lançant un grand emprunt européen. Un outil déjà utilisé lors de la pandémie de Covid, a souligné l'eurodéputée française Valérie Hayer, cheffe de file des centristes (Renew) à Strasbourg. Mais la présidente de la Commission européenne s'est jusqu'à présent montrée réticente à une telle initiative.