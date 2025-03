Droits de douane : l'UE regrette le manque d'engagement américain pour trouver un accord

A deux jours de l'entrée en vigueur de taxes sur l'acier et l'aluminium européen, l'Union européenne a regretté ce lundi le manque d'engagement des Etats-Unis pour trouver un accord. Les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump s'élèveront à 25% et devront entrer en vigueur mercredi.

La Commission européenne a regretté lundi le manque d'engagement américain pour trouver un accord avec l'UE afin d'éviter la mise en place de droits de douane, à deux jours de l'entrée en vigueur de taxes sur l'acier et l'aluminium européen.

"L'administration américaine ne semble pas s'engager pour parvenir à un accord", a regretté le commissaire au Commerce, Maros Sefcovic, lors d'un point presse à Bruxelles, rappelant qu'il s'était rendu aux Etats-Unis en février pour "rechercher un dialogue constructif" afin d'éviter "la douleur inutile" d'une guerre commerciale.

"Nous voulons avoir une relation constructive et positive avec les Etats-Unis"

Parmi une série de restrictions commerciales annoncées, le président américain Donald Trump veut imposer de nouveaux droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium à tous ses partenaires commerciaux, y compris l'Union européenne. Ceux-ci doivent entrer en vigueur mercredi.

Maros Sefcovic a souligné lundi que l'UE et les Etats-Unis avaient "conjointement identifié quelques domaines qui permettaient d'avancer en favorisant des bénéfices mutuels", au cours des négociations avec l'administration américaine. "Mais au final, comme on dit, une main ne peut pas applaudir seule", a-t-il expliqué, rappelant que les Européens étaient déterminés à défendre leurs intérêts et à répliquer à toute mesure commerciale des Américains.

"Tout comme les États-Unis veillent sur leurs intérêts, l'Union européenne veille sur les siens. Par conséquent, nous protégerons toujours les entreprises, les travailleurs et les consommateurs européens contre les droits de douane injustifiés", a affirmé le commissaire européen. Il a toutefois souligné que l'UE restait ouverte au dialogue.

"Nous voulons avoir une relation constructive et positive avec les Etats-Unis d'Amérique. C'est pourquoi je soulignerais une fois de plus que nos portes sont ouvertes pour un engagement constructif. Nous sommes absolument convaincus que personne ne gagne avec des droits de douane", a-t-il martelé.