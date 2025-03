© Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Guerre commerciale : Donald Trump recule sur les droits de douane contre le Mexique

En guerre commerciale contre le Mexique depuis plusieurs mois, le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi 6 mars que l'immense majorité des produits mexicains ne sont plus concernés jusqu'au 2 avril par les taxes de 25% en vigueur depuis le début de la semaine. En cause, le dérèglement du marché et l'accord de libre-échange Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM).