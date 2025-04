Droits de douane : l'UE «encore loin d'un accord» avec les Etats-Unis, selon Eric Lombard

En déplacement à Washington, le ministre de l'Economie Eric Lombard a affirmé jeudi que les Etats-Unis et l'Union européenne étaient "encore loin d'un accord" concernant les droits de douane. Il a cependant assuré que les Européens avaient été qualifiés "d'amis et d'alliés" dans le cadre de ces négociations.

Le ministre de l'Economie français Eric Lombard a déclaré jeudi que l'Union européenne et les Etats-Unis étaient "encore loin d'un accord" sur les droits de douane, alors que l'UE cherche une issue au conflit commercial lancé par Donald Trump.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sortir d'une "situation un peu bloquée"

"On ne va pas se cacher qu'on est encore loin d'un accord", a affirmé le ministre à Washington lors d'un entretien avec des journalistes, en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, tout en évoquant ses entretiens "chaleureux" avec des responsables américains.

Dans le cadre de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, Washington a déjà imposé 10% de droits de douane additionnels sur les produits européens entrant aux Etats-Unis. Une surtaxe que le milliardaire républicain menace de faire passer à 20%. Il a également décrété 25% de droits sur l'acier, l'aluminium et les voitures.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le ministre a rapporté avoir rencontré cette semaine Kevin Hassett, le principal conseiller économique de la Maison Blanche ainsi qu'Howard Lutnick, le secrétaire américain au Commerce, mais aussi croisé son homologue Scott Bessent lors de réunions entre ministres des Finances à Washington.

"J'ai senti chez nos interlocuteurs le souhait d'aller aussi vite que possible", a-t-il dit, affirmant que les Européens avaient été qualifiés "d'amis et d'alliés" dans le cadre de ces négociations : "Cela va mieux en le disant", a-t-il précisé. "On est en train de trouver des sujets sur lesquels on peut utilement avancer", a-t-il ajouté, affirmant tenter de sortir "d'une situation un peu bloquée".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Eric Lombard a estimé que les nouveaux droits de douane affectaient en premier lieu l'économie américaine. "Nous espérons que cet impact" national "va pousser l'administration à proposer des ajustements". "Nous souhaitons que les droits de douane reviennent à la situation antérieure et même plus bas si possible", a-t-il souligné.