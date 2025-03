Droits de douane de 25% sur les véhicules importés aux États-Unis : quelles conséquences pour l'industrie automobile française ?

La guerre commerciale s'intensifie et ne semble pas connaître de fin. Le président américain Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane dans le secteur de l'automobile, à hauteur de 25% sur tous les véhicules importés aux Etats-Unis. Une nouvelle qui crispe l'industrie automobile allemande ainsi que la France, qui ne sera pas épargnée.

Le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi 27 mars vouloir instaurer de nouveaux droits de douane, à hauteur de 25% sur les véhicules importés aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, les gouvernements européens se sont insurgés et ont appelé à la fermeté.

La France "pas totalement épargnée"

Ces nouveaux droits de douane devraient entrer en vigueur le 2 avril 2025, selon le président américain conservateur, qui souhaite que les taxes soient collectées dès le jeudi 3 avril.

Même si la hausse des taxes était attendue, le secteur automobile accuse le coup ce jeudi 27 mars matin : les bourses européennes en premier lieu, confrontées à une nouvelle baisse. "Un signal fatal pour le libre-échange", a réagi la fédération des constructeurs automobiles allemands qui exporte plus de 600.000 véhicules par an aux Etats-Unis.

Et la France, moins impactée que l'Allemagne, "ne sera pas totalement épargnée", rappelle Arnaud Aymé, consultant automobile du cabinet SIA. "La filière automobile française peut être impactée à double titre, d'abord parce qu'elle comporte un grand constructeur transatlantique qui est Stellantis, qui réalise plus de 40% de ses ventes aux États-Unis. Et l'industrie automobile française approvisionne l'allemande : si elle perd des exportations vers les États-Unis, les fournisseurs le ressentiront aussi."

Mais le côté américain n'est pas épargné non plus, notamment les consommateurs, qui verront le prix de nombreuses voitures augmenter. Et pour les constructeurs, y compris Elon Musk et son entreprise Tesla, cela va renchérir les coûts de production.