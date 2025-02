Droits de douane : comment l'UE peut-elle réagir face à Donald Trump ?

Donald Trump va imposer des droits de douane sur les produits européens exportés aux États-Unis. Les 27 se sont réunis à Bruxelles ce lundi afin d'organiser leur riposte. Comment l'Union européenne peut-elle alors réagir ?

C'était prévisible et c'est maintenant confirmé. Donald Trump va imposer des droits de douane sur les produits européens exportés aux États-Unis. Réunis à Bruxelles pour évoquer les enjeux de défense européenne, les 27 ont tenté d'organiser leur contre-attaque ce lundi.

"L'Europe devra se faire respecter et réagir"

Après avoir plaidé pour la préférence européenne dans les achats de défense, Emmanuel Macron a répondu aux menaces de son homologue américain. "Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir", a assuré le chef de l'État.

Plusieurs réactions sont possibles pour l'Union européenne. Il y a d'abord la méthode canadienne. Dans cette hypothèse, l'Union imposerait des droits de douane égaux à ceux de Donald Trump. Mais pour cela, il faut l'accord des 27. Et pas sûr que cette stratégie marche face au 47ᵉ président des États-Unis qui peut surenchérir.

Or, l'UE aurait du mal à se passer du pétrole et du gaz naturel américain, surtout depuis la fermeture du robinet de gaz russe. La négociation reste possible. Par exemple, la contribution des Européens à l'OTAN est jugée trop faible par le président américain. L'Italie, l'Espagne ou le Portugal ne consacrent toujours pas 2 % de leur PIB à la défense, comme l'exige pourtant l'OTAN.

Un effort pourrait calmer les ardeurs douanières de Donald Trump et permettre à l'Union européenne de garder l'avantage sur les échanges commerciaux de biens avec les États-Unis. En 2024, son excédent commercial a dépassé les 180 milliards d'euros.