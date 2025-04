Donald Trump s'en prend violemment à Harvard et continue d'augmenter la pression sur les universités

Alors que l'université d'Harvard avait attaqué lundi l'administration Trump contre un gel de subventions fédérales, le président des Etats-Unis a accusé cette dernière d'être une "institution antisémite d'extrême-gauche" et une "menace pour la démocratie", ce jeudi.

Donald Trump, en conflit ouvert avec la prestigieuse université Harvard, l'a accusée jeudi d'être une "institution antisémite d'extrême-gauche" et une "menace pour la démocratie", dans un long message sur son réseau Truth Social.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un avocat de sa société dans le viseur

"Cet endroit est un foutoir progressiste" et "accepte des étudiants du monde entier qui veulent détruire notre pays", écrit encore le président américain, qui avait signé mercredi une série de décrets visant à augmenter encore un peu plus la pression sur les universités américaines.

Dans son message, l'ancien promoteur immobilier appelle à "virer" un avocat qui travaille pour sa société, la Trump Organization, et qui représente par ailleurs également Harvard. "Il n'est pas très bon de toute façon et j'espère que ma très grande et magnifique entreprise, dirigée par mes fils désormais, va s'en débarrasser immédiatement", tempête le milliardaire. S'il ne donne pas de nom, il devrait s'agir de William Burck, avocat apprécié des milieux républicains, qui est un conseiller de la Trump Organization et a été chargé par Harvard de défendre l'université face à la Maison Blanche.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'université avait attaqué lundi l'administration Trump contre un gel de subventions fédérales, décidé après que la célèbre institution a refusé de se plier à une série d'exigences de la Maison Blanche. Le président américain, qui reproche aux universités d'être des foyers de contestation progressiste, veut avoir un droit de regard sur les procédures d'admission des étudiants, les embauches d'enseignants et les programmes.