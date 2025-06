«Donald Trump a pris la main et la communauté internationale est tétanisée», affirme Jérôme Guedj

"Donald Trump a pris la main et la communauté internationale est tétanisée", a affirmé Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne et secrétaire national à la laïcité au PS, invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, au sujet de la guerre qui oppose Israël à l'Iran.

Le cessez-le-feu entre Israël et l’Iran semble tenir. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj, s'est s’interrogé sur le rôle de Donald Trump, qu'il décrit comme "imprévisible" et "insaissisable". Il aurait selon lui "pris la main", dans un monde où la communauté internationale apparaît "tétanisée et en perte de repères".

Le droit international "bafoué, piétiné"

"Il y a trois ans, avec l'invasion de l'Ukraine, nous avons eu le rappel de ce qui devrait être le cadre commun, qui est celui du droit international [...] Depuis la Seconde Guerre mondiale, tant bien que mal, avec des échecs et des réussites, le droit international a été notre fil à plomb. Et là, on voit, en un temps record, notamment avec l'agression russe qui a été le déclencheur, ce droit international bafoué, foulé aux pieds, piétiné, et de nouveau la loi du plus fort", a-t-il avancé.

"La guerre préventive n’est pas prévue par le droit international"

Interrogé sur les frappes israéliennes en Iran, Jérôme Guedj a répondu avec prudence : "Si l'on regarde ailleurs, alors on légitime tous les comportements. C'est tout le débat entre légalité et légitimité", a-t-il déclaré abordant la question des frappes dites préventives, souvent invoquées par certaines puissances au nom de la sécurité. "La guerre préventive n’est pas prévue par le droit international. Elle relève d’une appréciation subjective que chacun peut invoquer", a-t-il estimé.