Israël confirme des opérations terrestres secrètes en Iran pendant la guerre

Le fragile cessez-le-feu entre l'Iran et Israël tient toujours jeudi, mais "nous devons rester vigilants, de nombreux défis nous attendent", a déclaré le chef de l'état-major israélien, Eyal Zamir, saluant dans le même temps l'action des commandos terrestres envoyés à Téhéran dans le plus grand secret.

Deux jours après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et l’Iran, on en sait un peu plus sur la façon dont ont été menées les opérations israéliennes en Iran. Des frappes aériennes, des bombardements ciblés sur les infrastructures nucléaires du pays mais aussi des opérations terrestres, orchestrées dans le plus grand secret, ont été menés pendant ces douze jours de guerre.

Des commandos terrestres ont bien été déployés en Iran

On l’apprend au détour d’une toute petite phrase du chef d’état-major de l’armée israélienne. Eyal Zamir a pris la parole mercredi pour faire un premier bilan de cette guerre afin de saluer aussi les succès de ses troupes. Il l'affirme, et c'est le premier à le faire, des commandos terrestres ont bien été déployés en Iran. "Ces forces ont opéré en profondeur en territoire ennemi et ont mené des opérations qui nous ont accordé une liberté d'action opérationnelle", lance-t-il.

Dans ce genre d’opération, ces commandos des forces spéciales sont bien souvent chargés des repérages et surtout du guidage des frappes aériennes mais aussi de constater les dégâts réels après les bombardements. On ne sait pas pour l’instant avec précision la nature exacte de leur mission.

Le programme nucléaire iranien retardé de plusieurs années

Le chef d’état-major l’assure de nouveau, "le programme nucléaire iranien a été retardé de plusieurs années" et "tous les objectifs de cette guerre ont été atteints".

Une guerre coordonnée aussi sur le terrain en Iran par des agents du Mossad dont l'action a été saluée par le chef des renseignements israéliens, David Barnea, qui évoque aussi une coopération centrale avec la CIA.