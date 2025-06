Alors que Donald Trump affirme que le programme nucléaire iranien a totalement été détruit par les frappes américaines, un document classé confidentiel du renseignement américain suggère plutôt qu'il n'aurait été que retardé de seulement quelques mois.

Les installations nucléaires de l'Iran ont été considérablement endommagées, a affirmé le ministre iranien des affaires étrangères suite aux bombardements israéliens et américains. Donald Trump assurait plus tôt que le programme nucléaire iranien avait été anéanti. Et ce dernier a qualifié les journaux américains qui affirment le contraire de "fake news".

CNN ou encore Le New York Times citent, en effet, un rapport du renseignement américain qui suggère que ces frappes auraient retardé le programme nucléaire iranien de seulement quelques mois et que les installations seraient épargnées.

"Nous avons ouvert la voie à la paix"

Même si l'Iran reconnaît ce mercredi soir des dommages importants sur plusieurs sites, la nature des destructions reste inconnue, étant donné que la majeure partie du programme nucléaire se trouve enterrée. Or, sur les images satellites des frappes, on ne voit pas l'intérieur des galeries. Il est donc impossible de savoir vraiment où se trouvent les 400 kilos d'uranium enrichi.

Mais Donald Trump, lui, en est persuadé. Ils ont bien été détruits. Et c'est ce qu'il a affirmé ce mercredi lors du sommet de l'OTAN au Pays-Bas. "Nous avons détruit leur nucléaire, complètement détruit même. Je l'ai déjà dit, l'Iran n'aura pas de nucléaire, nous l'avons fait exploser, il n'existe plus. Et grâce à cette incroyable démonstration de force, nous avons ouvert la voie à la paix".

En réalité, le vrai bilan sera connu dans plusieurs semaines, le temps que le Mossad, le service de renseignement israélien, récupère des informations fiables auprès de ses agents infiltrés à Téhéran. Quant à elles, les archives du programme nucléaire iranien ont été dispersées un peu partout dans le pays.

Dès lors, une nouvelle guerre de l'ombre va s'ouvrir. Les Iraniens savent qu'ils sont écoutés et surveillés, et vont sans doute tenter d'intoxiquer la communauté internationale tout en reconstituant à bas bruit leur chantier nucléaire et, cette fois-ci, dans une parfaite clandestinité.