Documents confidentiels chez Joe Biden : quelles conséquences pour le président des États-Unis ?

DÉCRYPTAGE

Une affaire embarrassante pour les démocrates... Ce jeudi, la Maison Blanche a annoncé qu' "un petit nombre" de documents confidentiels, emportés par Joe Biden lorsqu'il était vice-président des États-Unis, a été retrouvé dans sa résidence privée, à Wilmington dans l'État du Delaware. Dans la foulée, un procureur spécial et indépendant a été nommé pour enquêter sur ces dossiers. De son côté, le président des États-Unis assure avoir agi "par inadvertance". Mais ces révélations pourraient-elles avoir des conséquences judiciaires ou politiques pour Joe Biden ?

Joe Biden "semble de bonne foi"

Si la situation crée le scandale outre-Atlantique, c'est parce qu'aux États-Unis, une loi datant de 1978 oblige les présidents et vice-présidents à transmettre l'ensemble de leurs documents de travail, emails ou encore lettres aux Archives nationales. Il existe également plusieurs niveaux de classification des documents, en fonction de leur importance : "confidentiel", "secret" et "top secret". Pour le moment, les documents retrouvés chez Joe Biden seraient seulement "confidentiels".

Autre élément important : c'est la Maison Blanche elle-même qui a annoncé avoir retrouvé ces documents et ils ont été immédiatement remis aux Archives nationales. Si on en reste à ces éléments, il y aurait donc peu de chance que l'affaire prenne une tournure judiciaire. "Pour qu'il y ait une procédure judiciaire, il faudrait que le procureur soit convaincu qu'il y ait une volonté de cacher ces documents hautement classifiés. Tous les documents ont été repérés en même temps, signalés en même temps… Il semble de bonne foi", explique la politologue et spécialiste des États-Unis Nicole Bacharan au Figaro.

Les républicains s'emparent de l'affaire

Si Joe Biden ne devrait donc pas être attaqué sur le plan judiciaire, cela pourrait tout de même avoir des conséquences politiques. D'autant plus que cette affaire en rappelle une autre. En 2021, l'ancien président Donald Trump était parti avec plusieurs cartons de documents en quittant la Maison Blanche. Il en a ensuite rendu une quinzaine début 2022. Sauf que cette fois-ci, la plupart des documents étaient classés "secret" voire "top secret". La luxueuse résidence de Donald Trump, Mar-a-Lago, en Floride, a même été perquisitionnée en août dernier. 26 cartons d'archives avaient alors été retrouvés. Depuis, l'ancien président des États-Unis a riposté, parlant même de "chasse aux sorcières". Si une enquête est toujours en cours, aucune accusation n'a été formulée contre Donald Trump.

Le fait qu'une situation semblable touche le président démocrate donne donc du grain à moudre aux élus républicains. Alors que Joe Biden est désormais en minorité à la chambre des représentants, le nouveau speaker, Kevin McCarthy, demande d'ailleurs au Congrès de lancer une enquête à l'encontre du président. Ce qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir politique de Joe Biden, qui devrait bientôt annoncer sa volonté de briguer un nouveau mandat en se présentant aux élections présidentielles de 2024.