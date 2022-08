Deux navires de guerre américains, en transit dans le détroit de Taïwan

Deux navires de guerre américains sont passés en transit dans le détroit de Taïwan, a annoncé la marine américaine dimanche, une première depuis des manœuvres chinoises sans précédent près de l'île. Ce passage "démontre l'engagement des Etats-Unis en faveur d'une région indo-pacifique libre et ouverte", précise le communiqué de la marine américaine.

Le 12 août, Washington avait annoncé son intention de renforcer ses relations commerciales avec Taïwan et d'effectuer de nouveaux passages aériens et maritimes dans le détroit, en réponse aux actions "provocatrices" de la Chine.

De nouveaux passages "dans les prochaines semaines"

Kurt Campbell, coordinateur de la Maison Blanche pour l'Asie-Pacifique, avait ce jour-là affirmé que Pékin avait utilisé la récente visite controversée de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Taïwan pour tenter de bouleverser le statu quo concernant la situation de l'île.

Pékin avait utilisé ce prétexte pour "lancer une campagne de mise sous pression contre Taïwan afin de changer le statu quo, mettant en péril la paix et la stabilité à travers le détroit de Taïwan", en lançant des exercices aériens et maritimes de plusieurs jours autour de l'île. Des navires et avions américains vont par ailleurs effectuer de nouveaux passages dans le détroit de Taïwan "dans les prochaines semaines", avait alors annoncé Kurt Campbell.

La menace d'une invasion de Pékin

Les forces américaines "vont continuer à voler, naviguer ou opérer partout où le droit international l'autorise", avait-il poursuivi, sans préciser la nature des déploiements effectués dans le détroit ou leur calendrier. Taïwan vit sous la menace constante d'une invasion de Pékin, qui considère l'île autonome comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, et si nécessaire par la force.

Pékin s'insurge contre toute action diplomatique susceptible de conférer une légitimité à Taïwan et a réagi avec une agressivité croissante aux visites de responsables et politiques occidentaux.