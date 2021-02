Des milliers de manifestants à Alger pour le deuxième anniversaire du Hirak

Des milliers de manifestants ont défilé lundi à Alger, et dans le reste du pays, pour le deuxième anniversaire du soulèvement populaire du Hirak. Il s'agit du cortège le plus important dans la capitale depuis la suspension des marches du Hirak le 13 mars 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Les manifestants appellent notamment à la libération de tous les prisonniers d'opinion et réclament un "changement radical" du système algérien.

Des interpellations parfois musclées

La police, qui a essayé d'empêcher les protestataires d'avancer vers la Grande Poste, lieu de rassemblement emblématique du Hirak, a procédé à des interpellations, parfois musclées, selon des témoins. Parmi les slogans, les manifestants chantaient à l'adresse du pouvoir: "Nous ne sommes pas venus pour l'anniversaire (du Hirak), nous sommes venus pour que vous partiez".

Des marches se déroulaient également en province, notamment à Annaba, Oran, Béjaïa, Sétif, Bouira, Mostaganem et Constantine. "Il y a un dispositif policier monstrueux. Les véhicules de police circulent avec gyrophares et sirènes, créant un climat de peur, un climat anxiogène mais malgré tout les gens ont décidé de sortir", confiait à l'AFP un journaliste d'Oran (nord-ouest). "C'est une marche digne des grands jours", a précisé de son côté un autre journaliste à Constantine (nord-est).