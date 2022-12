De tradition pacifiste, le Japon veut devenir «un géant mondial des ventes d'armes»

Vers une nouvelle politique concernant l'exportation d'armes au Japon ? C'est le sujet qui agite la presse de l'archipel. "Le Japon, comme les États-Unis ou la France, veut devenir un géant mondial des ventes d'armes", écrit l'agence de presse Kyodo, pour qui il s'agirait d'"un tournant historique". Effectivement, aujourd'hui, le Japon limite très strictement ses exportations d'armement en raison de sa constitution pacifiste.

Dans le cadre de l'invasion russe, le pays "n'a livré que des gilets pare-balles ou du matériel médical à l'Ukraine, qui lui réclamait des missiles anti-chars", rappelle notamment le Tokyo Shimbun.

La presse nationale divisée sur l'armement

Toutefois, le gouvernement est prêt à passer à la vitesse supérieure et compte assouplir la réglementation. Les journaux conservateurs Yomiuri et Sankeï se félicitent de "la valorisation à venir du savoir-faire des grands groupes d'armement nippons", qui "ont toujours été pénalisés par l'étroitesse de leur seul et unique débouché : l'armée japonaise".

Mais pour les quotidiens de gauche Maïnichi et Asahi, "la mise à mal, à des fins purement mercantiles, de l'ADN pacifiste du Japon" de l'après-guerre "serait catastrophique pour lui en termes d'image internationale".