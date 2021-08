Covid -19 : le Royaume-Uni va proposer une troisième injection avec le vaccin Pfizer

Le Royaume-Uni s’apprête à proposer un rappel supplémentaire aux vaccins anti-Covid. Cette troisième dose sera injectée aux personnes les plus à risque à partir de cet automne. Mais cette fois, le vaccin britannico-suédois AstraZeneca, qui a été au cœur de différentes polémiques concernant son efficacité depuis le lancement des campagnes vaccinales en Europe, ne sera pas privilégié.

Le Royaume-Uni a défendu jusqu’au bout le vaccin d’AstraZeneca mais pour le rappel supplémentaire de l’automne, c’est le Pfizer qui aura la préférence. À partir de septembre, les personnes âgées de plus de 50 ans, les Britanniques vulnérables et le personnel de santé se verront proposer un deuxième rappel du vaccin. Face au variant Delta, le Royaume-Uni a reconnu les limites du vaccin issu des laboratoires d’Oxford, et le Pfizer sera privilégié même pour les personnes qui ont déjà reçu deux doses de l’AstraZeneca.

"L’Astrazeneca est moins efficace pour arrêter une infection"

"L’AstraZeneca est très fort pour limiter les risques de maladies sévères, au même niveau d’efficacité que les vaccins à ARN messager, mais l’AstraZeneca est moins efficace pour arrêter une infection que ces autres vaccins", explique auprès d'Europe 1 Paul Hunter, épidémiologiste à l’université d’East Anglia.

Le Royaume-Uni avait fini par recommander une alternative à l’AstraZeneca pour les moins de 40 ans mais bien après les autres pays européens. Selon le Public Health England, les vaccins auraient toutefois empêché près de 60.000 morts liés au Covid-19 en Angleterre.