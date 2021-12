Covid-19 : le maire de New York impose la vaccination obligatoire pour tout le secteur privé

Le maire de New York Bill de Blasio a annoncé lundi que tous les employés du secteur privé seraient soumis à une obligation vaccinale contre le coronavirus à compter du 27 décembre. L'édile est allé plus loin que le président Joe Biden dont l'obligation vaccinale, qui devait entrer en vigueur le 4 janvier mais est actuellement suspendue par une décision de justice, ne concernait que les salariés de sociétés de plus de 100 personnes.

"Un attaque préventive"

"Ici, à New York, nous avons décidé de lancer une attaque préventive (contre le coronavirus) pour vraiment faire quelque chose d'audacieux pour arrêter la progression du Covid et les dangers qu'il nous pose à tous", a indiqué Bill de Blasio sur la chaîne MSNBC. Il a précisé que tous les "employeurs du secteur privé à New York seraient concernés par l'obligation vaccinale à compter du 27 décembre", soit quelque 184.000 entreprises, sociétés et commerces.

Bill de Blasio quitte son poste le 31 décembre

Par ailleurs, à partir de la même date, les "New-Yorkais âgés de 12 ans et plus devront montrer la preuve qu'ils ont reçu trois doses de vaccin", à l'exception de ceux ayant reçu le sérum unidose de Johnson & Johnson, selon le maire, qui quittera son poste le 31 décembre pour être remplacé par Eric Adams, élu le 2 novembre. Le variant du coronavirus Omicron est désormais confirmé dans au moins 15 Etats américains - avec quelques cas dans l'Etat de New York, la plus grande ville des Etats-Unis particulièrement meurtrie par l'épidémie en 2020 avec au moins 34.000 décès.