Couronnement de Charles III : les Britanniques partagés entre enthousiasme et colère

Londres, capitale du monde. Samedi, la Grande-Bretagne se prépare au couronnement de Charles III et de Camilla à l'abbaye de Westminster, en présence de 2.300 invités, dont Emmanuel Macron. God Save the King est l'un des éléments de cette cérémonie très codifiée : il y aura une onction, des tenues historiques, un défilé en grande pompe, un banquet national. La capitale n'a pas vécu tel événement depuis 70 ans.

À la veille de la cérémonie, Europe 1 s'est rendue sur le Mall, cette avenue qui mène à Buckingham Palace. Et les Britanniques et les touristes rencontrés sont déjà très excités. L'alignement de ces centaines de tentes de camping sur cette artère de deux kilomètres qui mène jusqu'à Buckingham Palace est très impressionnant. Au milieu des drapeaux, des portraits de Charles III, parfois grandeur nature.

"C'est l'endroit où il faut être"

Il y a ces adorateurs de la monarchie qui, pour certains, campent ici depuis cinq nuits, emmitouflés dans leur duvet ou dans un vêtement qui fait fureur, une sorte de poncho avec une capuche en laine polaire aux couleurs de l'Union Jack.

Parmi eux, Alison, qu'Europe 1 a rencontré très tôt ce vendredi matin. Derrière le manque de sommeil qui se voyait dans les petits yeux de la jeune femme, il y a l'enthousiasme à l'idée d'être aux premières loges demain pour la procession royale. "C'est définitivement l'endroit où il faut être. Je n'ai pas beaucoup dormi à cause du bruit autour de moi et des petites gouttes de pluie, mais il y avait vraiment une super atmosphère cette nuit. Je pense que cela va être une autre fantastique journée en attendant les célébrations de demain", s'est réjouit Alison au micro d'Europe 1.

Quelques gouttes de pluie, mais pour l'instant, la bonne nouvelle est qu'il ne pleut pas vraiment, en tout cas, pas pour l'instant. Parce que malheureusement samedi, la météo n'est pas franchement optimiste.

Les Britanniques plutôt préoccupés par l'inflation ou la crise de l'énergie

Si certains Britanniques et les touristes du monde entier attendent le Coronation Day avec impatience, ce n'est pas le cas de tout le monde Outre-Manche. Le coût exact de ce couronnement n'a pas encore été révélé, mais il est estimé à 113 millions d'euros, une somme colossale qui fait jaser au Royaume-Uni alors que le pays traverse une grave crise économique. D'ailleurs, selon certains sondages, plus d'un Britannique sur deux dit ne pas être vraiment intéressé par ces festivités.

Des Britanniques plus préoccupés par l'inflation galopante ou encore la crise de l'énergie. Dans les quartiers populaires, comme à Brixton, Europe 1 a rencontré Diana, une commerçante du marché. "Avec la crise du coût de la vie que l'on connaît, voir tout cet argent dépensé... Je sais que ça a été beaucoup diminué par rapport à ce qu'un couronnement aurait pu coûter en d'autres temps. Mais quand on voit autant de pauvres gens dépendre de la banque alimentaire, ça commence à générer des colères", explique la commerçante. Et les Britanniques sont nombreux à penser comme elle.

Ces festivités du couronnement vont être perçues comme une sorte de parenthèse dans la vie quotidienne avant un retour à la réalité, lundi prochain.