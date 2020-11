Coronavirus aux Etats-Unis : "L'aide de l'administration fédérale n'est toujours pas là"

INTERVIEW

Aux Etats-Unis, les résultats de l'élection présidentielle se font attendre. Entre Joe Biden, candidat démocrate et Donald Trump, président sortant et candidat républicain, les Américains sont divisés. D'autant qu'un élément a perturbé la campagne : l'épidémie de Covid-19, qui a fait 232.607 morts et contaminé plus de neuf millions de personnes dans le pays. Julien Cavanagh, neurologue au Massachusetts General Hospital, hôpital affilié à Harvard Medical School à Boston, est en première ligne. Il raconte mercredi sur Europe 1 le contexte sanitaire aux Etats-Unis et la gestion de l'épidémie par l'administration Trump.

Une aide fédérale qui n'arrive pas

"La médecine a fait des progrès, les hôpitaux ont appris à se réorganiser. Je pense qu'on est meilleur pour prendre en charge ces patients, on est moins dépassés. Mais le soutien qu'on attendait de l'administration fédérale, c’est-à-dire de l'administration Trump, n'est toujours pas là", confie-t-il. "Donc on a appris à se débrouiller sans ça."

"Ici, on est à la troisième vague, en réalité. On a eu, avec un tout petit peu de retard, la même vague aux Etats-Unis, en particulier sur la côte Est et Ouest, qu'en France et dans le reste de l'Europe en mars-avril, mais on a eu aussi une deuxième vague en juillet-aout plus dans les Etats du sud. Et maintenant que l'hiver approche, on a cette troisième vague qui touche beaucoup le Midwest", décrypte le neurologue. Ce sont d'ailleurs dans ces 12 états du Midwest que va certainement se jouer le basculement de l'élection, entre démocrates et républicains.

Le futur de l'Obamacare en jeu

Joe Biden et Donald Trump ont opté pour deux approches de l'épidémie de Covid-19 totalement différentes. Economie d'abord pour le président sortant, santé en priorité pour le candidat démocrate. Plus largement, selon Juline Cavanagh, c'est le système de santé américain qui se joue, avec le maintien ou non du dispositif de l'Obamacare.

Ce système, mis en place par le président Barack Obama, permet aux Américains qui ne peuvent accéder à l'assurance publique - ou privé via leurs employeurs -, d'acheter des primes d'assurance à bas coût. Il est dans le viseur de Donald Trump, et plus largement des républicains. "Le paradoxe c'est qu'un certain nombre de gens font confiance à Trump pour pouvoir retrouver un emploi, et justement ne pas avoir besoin d'Obamacare", analyse le neurologue.