EN DIRECT - Présidentielle américaine : Donald Trump veut connaître le vainqueur ce mardi

EN DIRECT

Une élection hors normes en forme de référendum pour ou contre Donald Trump. Les Américains se rendent mardi aux urnes pour élire leur président, dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus et de fortes tensions entre démocrates et républicains. Si le démocrate Joe Biden part favori des sondages, Donald Trump reste confiant pour rempiler pour un nouveau mandat de quatre ans. La participation s'annonce en tout cas bien plus élevée qu'en 2016 : plus de 100 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation, un record. Les bureaux de vote ont ouvert, alors que les premiers résultats sont attendus dans la nuit.

>> Suivez en direct cette soirée historique sur notre site internet et sur les antennes d'Europe 1, avec une nuit spéciale de 1h à 5h puis une édition spéciale de la matinale mercredi matin.

Les informations à retenir Joe Bien part favori des sondages face au président sortant Donald Trump

Les bureaux de vote ont ouvert, la participation s'annonce nettement plus élevée qu'il y a quatre ans

Plus de 100 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation

Donald Trump a assuré que les Américains sont "en droit de connaître le vainqueur" le jour de l'élection

La tension est très forte, entre coronavirus et craintes d'affrontements entre les deux camps

Les bureaux de vote ont ouvert, vers une participation record

C'est en pleine pandémie de coronavirus que les Américains sont appelés à voter. Les bureaux de vote ont ouvert dans une bonne partie du pays. Près de 100 millions d'électeurs, soucieux d'éviter le risque du Covid-19 dans des files d'attente, ont d'ores et déjà voté par anticipation ces dernières semaines. A titre de comparaison, 57 millions d'électeurs avaient voté en avance il y a quatre ans. La participation, qui avait atteint les 55,7% en 2016, s'annonce donc très élevée et pourrait être la plus importante depuis plusieurs décennies.

Une mobilisation qui s'explique à la fois par les appels des démocrates à voter le plus tôt possible et à faire barrage à Donald Trump, qu'aux demandes répétées du président américain à destination de ses partisans. Le camp Trump affirme, sans preuves à l'appui, que le vote par correspondance est davantage sujet aux fraudes, et promet que ses électeurs se déplaceront eux en masse pour faire mentir les sondages. Lisez ici notre reportage avec des militants pro-Trump, certains de la victoire de leur champion.

Les Américains commencent à voter au compte goutte ce matin à #Tampa, en Floride.



Près de 70% de la participation de 2016 déjà atteinte en vote anticipé. Va-t-on assister à une « Red wave » dans les bureaux pour @realDonaldTrump ? #USAElections2020@Europe1pic.twitter.com/tTBVqMiUmJ — Théo Maneval (@TheoManeval) November 3, 2020

Biden favori des sondages face à un Trump confiant

Joe Biden est en tête dans les sondages, comme c’était le cas pour Hillary Clinton il y a quatre ans. Mais cette fois, les sondeurs disent avoir amélioré leurs méthodes. Ces écarts sont également très stables depuis le début. Lundi, une dizaine de points séparaient encore Joe Biden et Donald Trump. "Je veux restaurer la décence et l'honneur à la Maison-Blanche", a lancé mardi le candidat démocrate, armé d'un mégaphone, devant un petit groupe de partisans dans sa ville natale de Scranton, dans l'Etat-clé de Pennsylvanie.

Malgré un bilan plombé par la pandémie, Donald Trump a de son côté assuré avoir une "très solide chance de gagner", lors d'un entretien sur la chaîne Fox News au petit matin.

Premiers résultats attendus dans la nuit

Les premiers résultats devraient tomber dans les premiers Etats aux alentours de 1h à 2h du matin. Mais le dépouillement pourrait prendre plus de temps qu'à l'accoutumée, a prévenu le ministre américain de la Sécurité intérieure. "Il faudra que les électeurs soient patients", a déclaré Chad Wolf au cours d'une conférence de presse. "Nous sommes en droit de connaître le vainqueur le 3 novembre", a insisté Donald Trump, qui s'exprimait à Arlington en Virginie.

Les premiers décomptes de votes commencent à être publiés après la fermeture des bureaux de vote dans certaines régions du Kentucky et de l'Indiana, à 18H locales (minuit en France). Les premiers sondages de sortie des urnes viendront des Etats de l'est du pays : la Géorgie où les bureaux de vote ferment à 19H (1h en France), la Floride où ils ferment selon les circonscriptions à 19H ou 20H et la Caroline du Nord (19H30). Ensuite viendra l'Arizona où le vote s'achève à 2H GMT mercredi (3h en France). Sur la base des projections des médias américains, il est possible que Joe Biden soit annoncé comme vainqueur s'il emporte la Floride et deux autres de ces quatre Etats.

La crainte de débordements

Cette élection se déroule en tout cas dans un contexte inflammable, entre pandémie de coronavirus et tensions extrêmes entre les deux camps. Le pays "est plus divisé qu'il ne l'a été depuis la guerre de Sécession", a jugé l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine sur Europe 1. Signe tangible des angoisses suscitées par le scrutin, les commerces de plusieurs grandes villes, dont Washington, Los Angeles ou New York, se sont barricadés en prévision de possibles violences post-électorales.

Donald Trump a semblé mardi vouloir tempérer les inquiétudes selon lesquelles il pourrait revendiquer la victoire avant l'annonce de résultats officiels dans les Etats. Interrogé par Fox News sur le moment où il se déclarerait gagnant, il a répondu : "seulement lorsque nous aurons une victoire. Il n'y a aucune raison de tirer des plans sur la comète." Mais quelle attitude adoptera le républicain s'il est battu par Joe Biden ? Le mystère reste entier.

PODCAST - (Ré)écoutez Mister President Le politologue Olivier Duhamel vous raconte l'incroyable histoire des élections présidentielles américaines depuis 1948, de Truman à Obama, de Kennedy à Clinton en passant par les Bush, père et fils… >>> Retrouvez les 12 épisodes sur notre site Europe1.fr, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou vos plateformes habituelles d’écoute.

Une majorité de 270 grands électeurs pour être élu

Si vous n'êtes pas familier du système politique américain, une petite mise à jour s'impose. Aux Etats-Unis, l'élection présidentielle se déroule au suffrage universel indirect. Les citoyens américains votent dans chaque Etat pour élire 538 grands électeurs, sur le principe du "winner-takes-all" (le vainqueur prend tout). Pour schématiser : si un candidat remporte la Californie, il remporte l'intégralité des grands électeurs mis en jeu (55 en l'occurrence). Une majorité de 270 grands électeurs est ainsi nécessaire, indépendamment du nombre de votes engrangés.

Avec ce système électoral, un candidat peut donc être élu sans avoir obtenu la majorité des voix. C'est ce qui s'était passé en 2016, quand Donald Trump a été élu avec 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. Une situation qui n'était pas inédite : cinq présidents américains en tout ont perdu le vote populaire mais remporté l'élection.

Les Etats-clés, là où se joue l'élection

L'élection se jouera dans une poignée d'Etats-clés, ces fameux "swing states" qui peuvent basculer du côté démocrate comme du côté républicain. Les résultats de l'Arizona, de la Floride, du Michigan, de l'Ohio, du Texas et du Wisconsin seront particulièrement scrutés. Tous ont voté pour Donald Trump en 2016, mais plusieurs d'entre eux pourraient préférer Joe Biden cette année. On vous explique tout dans cet article.

Et si vous voulez tester vos connaissances sur l'élection présidentielle américaine en attendant les résultats, on vous propose de répondre à ce quiz, en lien ici !