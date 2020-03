Coronavirus : à Lourdes, "des demandes d'annulation tous les jours"

REPORTAGE

La France, et tous les pays touchés par l'épidémie de coronavirus prennent des mesures pour limiter sa propagation. Et Lourdes n'y échappe pas. Chaque année, deux millions de pèlerins s'y rendent. S'ils sont peu nombreux en ce mois de mars, les sanctuaires ont déjà mis en place toute une série de mesures : l'hostie est déposée dans la main et les fontaines à eau de la grotte sont désinfectées régulièrement. Même la confession se fait maintenant à une distance réglementaire. Et face aux annulations quotidiennes de séjours pour la semaine sainte, les hôteliers s'inquiètent.

Fermeture des piscines et bénitiers vides

En entrant dans la basilique Notre-Dame-du-Rosaire, Dominique, une fidèle constate que le bénitier est vide et doit donc se signer les mains sèches. "Quelque part ça m'a rassuré parce qu'on est un peu dans la psychose et on n'est pas tranquille", confie-t-elle.

Le recteur du sanctuaire de Lourdes Mgr Olivier Ribadeau Dumas a fait fermer les piscines où les fidèles viennent s'immerger. "L'eau des piscines ne peut pas être contagieuse mais en revanche, les piscines elles-mêmes sont des lieux où les gens se dénudent et où il y a une proximité entre les personnes", note-t-il. "Il nous a donc paru plus prudent de proposer aux pèlerins de vivre un autre geste qu'on appelle 'le geste de l'eau' plutôt que d'aller aux piscines", explique le recteur.

Des annulations quotidiennes de séjours pour la semaine sainte

Les grands pèlerinages doivent reprendre début avril pour la semaine sainte mais déjà 15% des fidèles ont fait savoir qu'ils ne seraient pas là. Les hôteliers comme Pascal Martin voient arriver des demandes d'annulation tous les jours. "On a pris une dizaine-quinzaine d'annulations, ce qui représente une trentaine-quarantaine de nuitées sur des clients essentiellement étrangers", constate-t-il.

Le directeur de cet hôtel de Lourdes réclame des mesures d'accompagnement des professionnels du tourisme pour faire face si l'épidémie devait s'installer dans le temps. "Je pense qu'on peut aller très vite vers des chiffres bien supérieurs à cela", craint Pascal Martin.