Convention démocrate : «Yes We Kam», le soutien exalté du couple Obama à Kamala Harris

REPORTAGE

Une salle survoltée, 50.000 militants chauffés à blanc au deuxième jour de la Convention démocrate à Chicago. L'exaltation est à son comble. Cette nuit, Kamala Harris a été officiellement désignée candidate du parti pour l'élection présidentielle et elle a été encensée, notamment par le couple le plus attendu de cette convention : Barack et Michelle Obama.

"L'espoir est de retour"

"Veuillez accueillir le 44ᵉ président des États-Unis et l'amour de ma vie : Barack Obama", lance la speakeuse sous de longs applaudissements, quelques minutes après le discours de l'ancienne Première Dame, sa femme Michelle. Barack Obama est probablement la personnalité la plus appréciée du Parti démocrate à l'heure actuelle. Il soutient Kamala Harris depuis ses débuts et le premier président noir espère bien transmettre le flambeau à la première femme présidente noire, également d'origine indienne.

"Je me sens plein d'espoir parce que cette convention a toujours été plutôt pas mal pour les gamins avec un nom bizarre, qui croient en un pays où tout est possible", confie-t-il à la foule. Le dynamisme de cette convention s'apparente à celui de la Convention 2008 qui avait consacré Barack Obama, l'ancien président, toujours porteur de cette aura d'espoir. "Ensemble, nous pourrons construire un pays plus sûr et plus juste. Au boulot !", conclut-il. Les démocrates se reprennent à rêver. Le "Yes We Can" de Barack Obama s'est transformé en "Yes We Kam" pour Kamala Harris.

Des discours auxquels Kamala Harris n'a pas assisté. La vice-présidente américaine officiellement investie, candidate du parti pour la présidentielle, s'est éclipsé cette nuit. Direction Milwaukee, dans l'État clé du Wisconsin, pour un meeting. Pas question de perdre une minute à trois mois des élections.