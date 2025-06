Conflit Israël-Iran : «Ce que prône la France c'est la voie diplomatique», affirme Maud Bregeon

Israël a procédé, pour la huitième nuit consécutive, à des frappes militaires sur le territoire iranien, ciblant notamment un "centre de recherches et développement du projet d'armes nucléaires iranien". Invitée de La Grande Interview Europe 1-CNews, Maud Bregeon, députée EPR, affirme que la France privilégie "la voie diplomatique".

Pour la huitième nuit consécutive, Israël a bombardé plusieurs dizaines de cibles sur le territoire iranien, notamment sur "un centre de recherches et développement du projet d'armes nucléaires iranien". Pour Maud Bregeon, députée Ensemble pour la République, la France a une position "extrêmement claire" en s'opposant fermement "à ce que l'Iran se dote de la bombe nucléaire".

"Une menace pour l'ordre internationale"

Elle estime que si le régime iranien était en possession de cette arme, cela constituerait une "menace immédiate pour Israël, pour la région, pour l'Europe et plus globalement une menace pour l'ordre internationale". Pour éviter une telle menace, la députée des Hauts-de-Seine estime que cela doit passer par "la voie diplomatique et c'est les pourparlers", une solution également privilégiée par Donald Trump.

Selon elle, "la France, l'Europe et les États-Unis se sont engagés de longue date dans un processus qui vise à empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire et à restreindre ses capacités de nucléaire civile". Des contraintes que la République islamique a outrepassé, raison pour laquelle il faut "reprendre les négociations pour avoir un cadre".

Pour Maud Bregeon, le message de la France est clair : "Non à ce que l'Iran se dote de l'arme nucléaire mais non, évidemment, aux frappes, notamment sur les civils, d'où qu'elles viennent".