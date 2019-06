Commission européenne : la succession de Juncker dans l’impasse, Macron et Merkel s'opposent

"J’ai constaté avec un certain plaisir, amusement, satisfaction, oui bonheur, qu’il semble qu’il n’est pas très facile de me remplacer". Jean-Claude Juncker avait le sourire dans la nuit de jeudi à vendredi à Bruxelles. Mais le futur ex-président de la Commission européenne était bien le seul. Car les délicates négociations engagées au sommet européen pour trouver une personnalité acceptable afin de lui succéder ont échoué, et sommet de crise a été convoqué pour le 30 juin.

"Je n’ai pas le sentiment d’avoir vécu un échec", a pour sa part tenté de relativiser Emmanuel Macron devant la presse. " J’ai depuis le début une position claire sur les noms. Il est apparu clairement qu’il n’y avait pas de majorité possible sur les noms initialement considérés. Cela ne m’étonne pas. Donc maintenant, il faut, dans la semaine qui vient, construire le consensus pour, le 30 juin prochain, pouvoir avoir un accord, pour avoir cette équipe d’Europe qui porte ce projet qui permet de rassembler les différentes familles politiques et qui porte une ambition commune."

"Il n'y a eu de majorité sur aucun candidat. Nous nous retrouverons le 30 juin. Je vais poursuivre les consultations", a donc annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le président du Conseil Donald Tusk à l'issue de la première journée du sommet. Les maigres espoirs de parvenir à une solution avaient été douchés par Donald Tusk à l'issue d'un entretien avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. "Hier j'étais prudemment optimiste. Aujourd'hui je suis davantage prudent qu'optimiste", avait-il annoncé sur son compte Twitter après sa rencontre avec les deux dirigeants.

Last round of consultations on appointments before the start of #EUCO. Yesterday I was cautiously optimistic. Today I’m more cautious than optimistic. pic.twitter.com/AbRqfpPaYT