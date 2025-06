Colombie : le dispositif de sécurité du candidat blessé par balles avait été «étrangement» réduit

Le président colombien Gustavo Petro a déclaré lundi que le dispositif de sécurité mis en place pour protéger le sénateur et candidat d'opposition à la présidence Miguel Uribe, blessé par balles samedi, avait été "étrangement réduit le jour de l'attentat".

L'équipe de gardes du corps protégeant le dirigeant est passée de "sept à trois personnes" avant l'attaque perpétrée à Bogota, a dénoncé le président sur X. En Colombie, la protection des hommes politiques de haut niveau ou des personnes menacées relève d'un organisme public, l'Unité nationale de protection (UNP).

Miguel Uribe a été touché par deux balles à la tête

Le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, au pouvoir depuis 2022, ajoute avoir "demandé lors d'un conseil de sécurité la plus grande rigueur dans l'enquête sur cet événement". Miguel Uribe, sénateur de droite et prétendant à la présidence en vue des élections de mai 2026, a été touché par deux balles à la tête et une au genou alors qu'il était en meeting dans la capitale samedi.

Des vidéos montrent le tireur présumé, un adolescent de 15 ans rapidement interpellé, s'approcher tout prêt de lui avant d'ouvrir le feu. M. Uribe, 39 ans, est membre du parti Centre démocratique, la principale formation de la droite colombienne. Il a subi une intervention chirurgicale dans la nuit de samedi à dimanche et se trouve toujours en soins intensifs dans la clinique Santa Fe, à Bogota.

L'élu a montré "une faible réponse aux interventions et aux traitements médicaux réalisés", a annoncé la clinique lundi, parlant d'un état "d'une gravité extrême" et d'un pronostic vital "réservé". L'avocat de Miguel Uribe, Victor Mosquera, a dit lundi avoir déposé une plainte au pénal contre le directeur de l'UNP, qu'il accuse d'avoir ignoré ses multiples demandes pour faire renforcer le dispositif de sécurité de son client. Il a demandé au parquet d'ouvrir une enquête pour "déterminer si par omission l'État a laissé Uribe sans défense".