En Colombie, un prétendant à la présidence blessé par balles à la tête, dans un état «critique»

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre l'homme politique de 39 ans en train de prononcer un discours lors d'un meeting de campagne dans l'ouest de la capitale quand des coups de feu retentissent. L'élu de droite a été touché deux fois à la tête et une fois au genou, ont précisé les ambulanciers qui l'ont pris en charge.

Le sénateur conservateur Miguel Uribe, prétendant à la présidence de la Colombie pour l'élection de mai 2026, est dans un état "critique" après avoir été blessé par balles à la tête samedi à Bogota, dans ce que le gouvernement a qualifié d'"attentat".

"Il lutte pour sa vie en ce moment"

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre l'homme politique de 39 ans en train de prononcer un discours lors d'un meeting de campagne dans l'ouest de la capitale quand des coups de feu retentissent. L'élu de droite a été touché deux fois à la tête et une fois au genou, ont précisé les ambulanciers qui l'ont pris en charge.

Héliporté à la clinique Sante Fe de la capitale, il se trouve "dans un état critique" et fait l'objet d'une opération neurochirgicale, a indiqué l'établissement. "Il lutte pour sa vie en ce moment", a indiqué son épouse sur le compte X de l'élu.

Des raisons inconnues dans l'immédiat

Selon la police, l'auteur présumé est un mineur, qui a ouvert le feu à environ 17h30 locales. Blessé à une jambe, il a été maîtrisé par les gardes du corps de Miguel Uribe, a expliqué à la presse le chef de la police, Carlos Fernando Triana.

Deux autres personnes, un homme et une femme, ont également été blessées et une arme de poing a été retrouvée, selon la police. Les raisons de l'attaque n'ont pas été immédiatement déterminées. Le ministère de la Défense a assuré que les services de sécurité mettaient tout en oeuvre pour faire la lumière.

"Jour de douleur"

Miguel Uribe est membre du parti Centre démocratique, la principale formation de la droite colombienne. Celle-ci est dirigée par l'influent Alvaro Uribe, chef de l'État entre 2002 et 2010. L'ex-président a évoqué une attaque contre "un espoir pour la patrie". Les deux Uribe n'ont aucun lien de parenté.

Le gouvernement du président de gauche Gustavo Petro a, de son côté, dénoncé "catégoriquement et énergiquement l'attentat". "Cet acte de violence est une attaque non seulement contre l'intégrité physique du sénateur, mais aussi contre la démocratie, la liberté de pensée et l'exercice légitime de la politique en Colombie", a souligné la présidence dans son communiqué.

"Respecter la vie, c'est ça la ligne rouge. La Colombie ne doit pas tuer ses enfants", a écrit Gustavo Petro sur le réseau social X.

Dans une allocution prononcée samedi soir, le président Petro a parlé d'un "jour de douleur" pour la Colombie et a promis des enquêtes approfondies pour trouver les coupables. "Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que tous les Colombiens se concentrent de tout leur coeur, de toute leur volonté de vivre (...) sur la survie du Dr Miguel Uribe", a-t-il ajouté.

Le sénateur Uribe avait annoncé en octobre aspirer à être élu président en 2026 pour succéder à Gustavo Petro, dont il est un vif détracteur. Bien que la campagne officielle pour le scrutin de mai 2026 ne soit pas encore ouverte, plusieurs prétendants ont déjà commencé à défendre leurs candidatures déclarées.

Récompense de 725.000 dollars

Le ministre de la Défense Pedro Sanchez a condamné l'attentat et annoncé sur le réseau social X que les autorités offraient une récompense d'environ 725.000 dollars pour toute information permettant de capturer les responsables. Le chef de la diplomatie des États-Unis, Marco Rubio, a blâmé la "rhétorique violente de gauche" après cet attentat, appelant Gustavo Petro à "modérer" ses propos et "protéger les représentants publics colombiens".

Le bureau de l'ONU en Colombie a quant à lui "fermement" condamné l'attaque. "Nous sommes convaincus que les autorités feront la lumière sur les faits et puniront" les auteurs, a-t-il réagi sur X. Le président de l'Équateur voisin, Daniel Noboa, ainsi que la cheffe de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, ont apporté sur X leur soutien à la famille du sénateur.

Sénateur depuis 2022

Miguel Uribe est le petit-fils de Julio Cesar Turbay, président entre 1978 et 1982, et le fils de Diana Turbay, une journaliste qui avait été enlevée par l'ex-baron de la drogue Pablo Escobar, avant d'être tuée lors d'une opération militaire de sauvetage en 1991.

Sénateur depuis 2022, Miguel Uribe avait auparavant été secrétaire du gouvernement de la capitale Bogota. Il avait également tenté de conquérir la mairie en 2019, sans succès.