Chine : la fête des célibataires, une opération commerciale très lucrative

C'est la journée de tous les records. La fête des célibataires en Chine, on la célèbre commercialement sur Internet. Une fête qui engrange jusqu'à 140 milliards de dollars en l’espace d’une seule journée pour ce "11.11", la fête des célibataires, devenue celle des bonnes affaires. Les ventes ont lieu sur Internet et des plateformes comme Alibaba ou JD.com ont lancé les promotions dès minuit. Mais cette année, pour la première fois, les Chinois commencent à faire attention à leur portefeuille.

"Les jeunes se soucient de plus en plus des questions liées à l'environnement"

La crise, bien sûr, est passée par là mais il y a aussi l'émergence d'acheteurs plus responsables, comme nous explique Vincent Marion, cofondateur de l'agence Slingshot à Shanghaï. "Les jeunes issus des villes de premier rang comme Pékin, Shanghai et Shenzhen se soucient de plus en plus des questions liées à l'environnement. Et pour la première fois, on est plus sur une logique de consommer mieux, consommer moins, ce qui est en fait une réelle opportunité pour les marques françaises qui, elles, sont positionnées sur un segment premium, voire luxe."

La Chine représente un tiers des recettes mondiales du luxe, un chiffre qui devrait atteindre 48% en 2025. Une aubaine pour les marques françaises, très prisées des consommateurs chinois. Dans le pays, plus d'un achat sur deux se fait via Internet.