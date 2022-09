Italie : pourquoi les élections législatives pourront avoir des conséquences pour l'Union européenne

L'Europe attend très fébrilement le résultat du vote aux élections législatives italiennes. Les Italiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur nouveau Premier ministre, après la démission poussée de Mario Draghi fin juillet. La favorite de cette élection est Giorgia Meloni, leader d'extrême droite. La politicienne de 45 ans, religieuse, conservatrice et antisystème pourrait devenir la première femme d'Italie à prendre la tête d'un gouvernement et cela inquiète l'Europe.

Une eurosceptique à la tête de l'Italie ?

Cette élection intéresse tant l'Europe parce qu'elle pourrait avoir d'importantes conséquences. À Bruxelles, on s'inquiète de voir un second membre des 27 placer l'extrême droite au pouvoir, après la Suède il y a dix jours. Et en particulier une eurosceptique à la tête de la troisième puissance européenne.

D'autant que l'Italie pourrait trouver du soutien auprès de la Suède, mais également de la Pologne et de la Hongrie, deux pays en conflit avec la Commission européenne qui leur reproche des atteintes à l'État de droit.

Ursula von der Leyen pourrait envisager des sanctions contre l'Italie

Ursula von der Leyen, la présidente de cette commission, a déjà anticipé la victoire de l'extrême droite et menace l'Italie de sanctions en cas d'atteinte aux principes démocratiques de l'Union européenne. Elle pourrait notamment priver le pays de certains fonds.

Une part conséquente du plan de relance européen est consacrée à l'Italie, 70 milliards d'euros sur les 750 milliards d'euros prévus. La crainte de l'Union européenne (UE) est que cet argent ne soit pas utilisé à bon escient. Et puis, en cas de victoire de Giorgia Meloni, d'autres prises de position pourraient bien compliquer les rapports du pays avec l'Europe, comme l'immigration, l'avortement ou encore la guerre en Ukraine.