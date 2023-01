Benoît XVI : des fidèles venus du monde entier pour rendre hommage au «pape de leur enfance»

Un dernier adieu à un pape qui aura marqué l'histoire. Les funérailles du pape émérite Benoît XVI débuteront ce jeudi à 9h30 sur la place Saint-Pierre, au Vatican. De nombreux fidèles ont fait le déplacement pour cet aurevoir historique, près de 100.000 sont attendus. Parmi eux, des catholiques français comme Marie, 23 ans. Elle est venue de Paris pour rendre hommage au "pape de son enfance", l'un des plus grands selon la fidèle.

Un pape moderne ?

"J'admire beaucoup l'humilité de cet homme. De dire 'en fait, je ne suis pas capable de vous emmener plus loin que ce que j'ai déjà fait', 'J'ai la responsabilité d'un troupeau'. On prend souvent dans l'église l'image du pasteur avec ses brebis. 'Ce n'est pas moi qui est important, c'est le témoignage que je rends à Dieu qui est important et je ne serai pas en mesure de bien le faire'", se remémore-t-elle.

Pour Marie, le choix de se retirer, en 2013, était le meilleur qu'il puisse faire. Grand théologien, la fidèle loue aussi le travail de ce pape émérite : "C'est un homme qui a permis de structurer et d'ancrer dans la doctrine et dans la foi ce que Jean-Paul II avait ouvert et avait annoncé sur la place des chrétiens".

"Il pouvait paraître un peu conservateur, en dehors de l'air du temps alors qu'en fait, c'était un pape assez moderne. Il allait vraiment dans le sens de l'unité des chrétiens. Et c'est quand même le plus important, l'unité des chrétiens", conclut-elle au micro d'Europe 1.