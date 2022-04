Ces journalistes russes qui ont fui la Russie pour continuer à travailler

"On a dit au revoir à tout le monde en direct. On a pleuré évidemment, l’émotion était insoutenable." Les cheveux en bataille, les lunettes de travers… Denis Katayef s’installe dans un café parisien. Ce journaliste fait partie de ceux qui ont choisi de fuir pour continuer à travailler, même à distance. En effet, depuis le début ce que Moscou appelle "l’opération spéciale" en Ukraine, le 24 février dernier, un seul et même récit est imposé dans les médias russes. Certains mots ne peuvent plus être utilisés sans que leur auteur soit accusé de discréditer les forces militaires et risque la prison. Les derniers médias indépendants du pays ont été bloqués ou suspendus, et les principaux réseaux sociaux, comme Twitter et Facebook, ont également été bloqués par les autorités.

"On est parti pour continuer de travailler"

Attablé, Denis Katayef, montre un extrait de la dernière émission de "Do ! chtia…". Sa chaine avait alors 25 millions de téléspectateurs. "C’est l’audience qui veut obtenir l’information indépendante. On sent le besoin, il existe !", explique l'élégant trentenaire en exil. "On est parti pour continuer de travailler parce que c’est notre responsabilité comme journaliste." Lui a fui son pays pour la France au quatrième jour de la guerre. Son rédacteur en chef, Tsiconne dzadko, est parti pour la Géorgie.

Beaucoup de gens en Russie qui ne comprennent pas ce qui se passe en Ukraine

"Le monde a changé le 24 février, il faut accepter ça et c’est difficile d’accepter ça", commente ce dernier. Depuis son refuge, il crée des chaînes d’information sur la messagerie cryptée Telegram, diffuse des journaux sur YouTube. "Au début de la guerre, le gouvernement russe a dit que seul le ministère de la Défense russe était en mesure de diffuser de vraies informations [sur l'Ukraine]. Il y a beaucoup de gens en Russie qui ne comprennent pas ce qui se passe en Ukraine, qui pensent que les actions du gouvernement sont normales."

Quelque 150.000 personnes se sont abonnés à son nouveau compte. Un bon début pour lui, car ces nouveaux médias peuvent être difficiles à trouver sur le sol russe.