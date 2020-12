Centres pleins et injections à la chaîne : en Israël, la vaccination bat son plein

REPORTAGE

Ils sont plus d'une dizaine, serrés dans une petite salle, à attendre leur tour. Mathilda s'est enregistrée le matin-même dans ce centre de vaccination de Jérusalem et a eu un rendez-vous dans la journée. "J'y songe depuis la semaine dernière, quand tous mes amis ont commencé à se faire vacciner, parce que j'ai déjà 69 ans." Alors qu'Israël a entamé dimanche son troisième confinement, les autorités mènent à cadence forcée la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, lancée le 19 décembre. En 10 jours, déjà près de 500.000 personnes ont été vaccinées, selon le ministère de la Santé.

Caché derrière un rideau, Joumaa Kouz tend son épaule gauche. Il était pourtant venu au centre de santé pour toute autre chose. "J'étais venu faire vérifier mon taux d'oxygénation. Le docteur m'a dit : 'Vas-y, fais toi vacciner.' Alors je me suis fait vacciner. Je n'ai rien senti. Pas de douleurs, rien."

Objectif : 100.000 vaccinations par jour

Huit infirmiers vaccinent à la chaîne. Deux questions, une injection, le tout en quelques minutes. "Aujourd'hui, on a vacciné 500 personnes et on n'est qu'à la moitié de la journée. Donc même si on est rapides, on travaille sous pression, oui", explique Mayce Alayan, infirmière au centre de vaccination.

Ziad, l'un de ses patients, est presque surpris de la facilité avec laquelle tout s'est déroulé. "C'est allé très vite. Je suis entré à 14h05 et à 15h tout était fini. Le système est bien au point et avancé." Le gouvernement israélien assure désormais vacciner plus de 100.000 personnes chaque jour. Selon le ministère de la Santé, toutes les populations à risque devraient être immunisées d'ici la fin janvier.