"Biden a gagné, c’est fini !" : en Pennsylvanie, les soutiens de Trump résignés

Des électeurs résignés. Deux jours après avoir glissé les bulletins dans les urnes du scrutin de la présidentielle américaine qui oppose Joe Biden à Donald Trump, le nom du gagnant se fait toujours attendre. Parmi la poignée d'États-clés dont le résultat du dépouillement se fait toujours attendre : la Pennsylvanie, dans le nord-est du pays. Dans cette Amérique industrielle profonde, traditionnellement acquise aux républicains, la petite ville de Kittaning n'échappe pas à la règle : on y dénombre 80% des votes pour Donald Trump.

Mais alors que les derniers décomptes au niveau national donnent de l'avance à Joe Biden, ces supporters du président sortant se résignent à une défaite de leur champion.

Des bulletins par correspondance "remplis par les démocrates"

Alors qu'il ne reste que moins de 10% des bulletins à dépouiller dans cet État, l'avance de leur champion s'effrite. Il ne devance Joe Biden que de 130.000 voix, contre 700.000 mercredi soir. Alors pour Jesse, il n'y a plus vraiment de doute, la page Trump est en train d'être tournée. "Biden a gagné, c’est fini !", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

Comme son champion, qui voit une fraude massive - sans apporter aucune preuve - dans le vote par correspondance, Jesse estime que cette élection est "truquée" : "tous ces bulletins par courrier avec le Covid, ce sont les démocrates qui les ont remplis pour pouvoir se débarrasser de Trump !"

Un "mirage rouge" inconcevable pour beaucoup

Dans cette commune de moins de 4.000 habitants, on a du mal à croire en ce "mirage rouge" : une avance au départ pour Trump avec les bulletins "en personne" des électeurs ruraux comme ici, et la "remontada" de Joe Biden grâce au vote par correspondance, plus massivement démocrate. Un phénomène que l'on peut observer dans plusieurs États, mais qui paraît inconcevable pour beaucoup, à l'instar de Ray.

"Il suffit de rouler en voiture ici : on voit très peu de pancartes de soutien à Biden mais énormément de panneaux Trump. Je ne serais pas surpris du tout que ça finisse encore devant la Cour Suprême. Ça ne va pas être beau à voir." Malgré un revers annoncé pour leur candidat, les habitants promettent qu’ils accepteront les résultats quoi qu’il arrive. Mais le climat de division qui règne dans la petite ville n’est pas près de se dissiper.