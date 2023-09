«Beaucoup de touristes sont déjà partis» : à Lampedusa, la crise migratoire met à mal le tourisme local

Lampedusa, petite île italienne perdue en plein milieu de la Méditerranée, fait la Une de l'actualité ces derniers jours. En cause, l'arrivée en seulement quelques jours de milliers de migrants sur ce petit territoire. Lampedusa est depuis plusieurs années une porte d'entrée en Europe, pour de nombreux migrants venus d'Afrique à la recherche d'une vie meilleure.

Mais sur l'île, les habitants se sentent désemparés. Ce bout de terre ne vit que du tourisme et de la pêche. Car avec sa mer bleu turquoise et ses paysages de cartes postales, Lampedusa a tous les atouts pour être un petit paradis sur terre pour les touristes. Sur le front de mer, les loueurs de bateaux attendent impatiemment les clients. Matteo possède un petit voilier avec lequel il promène les touristes venus observer les tortues de mer.

Les barques des passeurs côtoient les rares touristes encore présents

"Beaucoup de touristes sont déjà partis parce qu'ils ont peur", note-t-il au micro d'Europe 1. Malgré toujours plus de lois et un renforcement de Frontex, ce dispositif de contrôle aux frontières de l'Europe, les migrants affluent sur l'île. Preuve en est, quelques mètres plus loin, les barques abandonnées par les passeurs sont échouées le long des quais, et de vieilles couvertures, des bouteilles en plastique et des tentes de la Croix Rouge sont laissées là, juste à côté des plages ou quelques rares touristes sont encore installés.

Sentiment d'abandon

Mikaël, lui, n'attend plus rien de l'Europe. L'île où il est né, il y a 30 ans, n'est plus un paradis mais juste une porte d'entrée pour les migrants, juge-t-il. "Je ne suis pas la bonne personne pour dire comment l'UE peut nous aider. Mais ce que je pense, c'est que c'est leur responsabilité et leur travail d'imaginer les solutions pour nous sortir de là", souligne-t-il.

S'il n'en veut à personne, l'habitant de l'île se dit désemparé. Désormais à Lampedusa, au milieu de la Méditerranée, on se sent très loin du reste de l'Europe.