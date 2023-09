Lampedusa : France, Allemagne, Royaume-Uni... quelle destination finale pour les migrants ?

Lampedusa, symbole de la crise migratoire en Europe. Depuis près d'une semaine, cette petite île située en Italie est débordée par les flux migratoires en provenance de l'Afrique du Nord. Les habitants sont littéralement asphyxiés face à l'arrivée des migrants qui sont maintenant deux fois plus nombreux qu'eux. À Lampedusa, la colère monte et les habitants réclament une solution pérenne. Mais concrètement, quelle destination visent les migrants arrivés en Italie ?

La France, principale cible

Ils viennent tout juste de s'échapper du camp de Lampedusa où ils étaient enfermés depuis deux jours. Mais ce centre d'accueil est depuis devenu insalubre et surpeuplé. Alors, pour fuir cela, certains migrants ont décidé de traîner autour de la place principale du centre-ville, entre les restaurants et les petites échoppes pour touristes, dans l'espoir de mendier un peu d'argent et de quoi manger. La plupart viennent d'Afrique subsaharienne, de Guinée, du Cameroun, du Mali et rêvent de venir en France.

"La France est un très bon pays", affirme un homme. Ils ont payé entre 1.500 et 2.000 euros pour faire le voyage dans des bateaux de fortune. Un périple de 150 kilomètres entre la Tunisie et l'île de Lampedusa, la porte d'entrée d'une Europe où il rêve d'un avenir meilleur. "Je suis malade. C'est pour ça que j'ai voulu traverser, pour aller en France", explique une migrante au micro d'Europe 1. Mais pour quitter cette île, il leur faudra prendre un autre bateau affrété cette fois par les autorités italiennes qui, pour désengorger Lampedusa, évacue quotidiennement plusieurs milliers de réfugiés vers la Sicile plus au nord.