Australie : le plus grand émetteur de carbone va abandonner le charbon d'ici à 2035

La centrale Loy Yang A, située au sud-est de l'Etat de Victoria au sud de l'Australie, cessera toute production d'énergie à partir du charbon d'ici mi-2035, a déclaré AGL, le plus important émetteur de carbone du pays. Cette fermeture achèverait le retrait d'AGL des centrales électriques au charbon, a déclaré la société. "Il s'agit de l'une des initiatives de décarbonisation les plus importantes en Australie", a affirmé Patricia McKenzie, présidente du groupe.

La forte pression des associations environnementales

Depuis un an, AGL, qui possède trois des plus grandes centrales électriques à charbon du pays, fait l'objet d'une forte pression de la part d'associations environnementales et d'actionnaires militants pour accélérer son abandon du charbon. Le groupe a également confirmé que sa principale centrale électrique à charbon Bayswater, en Nouvelle-Galles du Sud, est en bonne voie pour fermer avant 2033.

Le nouveau directeur général par interim du groupe, Damien Nicks, a estimé que ces fermetures sont "un grand pas en avant vers le chemin de la décarbonisation en Australie". Ces annonces sont un changement de cap majeur pour le groupe, qui s'était élevé jusque-là contre les tentatives de son principal actionnaire, le milliardaire et défenseur de la cause environnementale, Mike Cannon-Brookes de la pousser à ce changement.

Une course de vitesse pour atteindre la neutralité carbone

Au début de l'année, il a tenté d'acheter AGL pour 6 milliards de dollars, une offre que le groupe a rejeté au début de l'année, l'estimant "sous-évaluée". Deux mois plus tard, AGL a annoncé le départ de son président Peter Botten, de son directeur général Graeme Hunt et de membres de son conseil d'administration. Patricia McKenzie a affirmé que le groupe est lancé dans une course de vitesse pour atteindre la neutralité carbone car une entreprise saine permet "d'accéder à un plus grand nombre de capitaux et d'attirer de nouveaux investisseurs".

Une fois que la centrale Loy Yang A ne sera plus opérationnelle, AGL ne génèrera plus d'émission directe ou indirecte de carbone, selon Mme McKenzie. Cette semaine, l'Etat du Queensland a déclaré qu'il allait construire l'un des plus grands systèmes de stockage d'énergie hydroélectrique par pompage au monde, et le gouvernement de Victoria s'est engagé à construire suffisamment de stockage d'énergie renouvelable pour la moitié des foyers de l'État d'ici 2035.

L'Australie a actuellement les émissions de carbone liées au charbon par habitant les plus élevées au monde, selon une étude du groupe de réflexion Ember publiée en mai.