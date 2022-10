EN DIRECT - L'Ukraine accuse à l'ONU la Russie d'être un «État terroriste»

L'ESSENTIEL

L'Ukraine a accusé lundi à l'ONU la Russie d'être un "Etat terroriste" pour avoir tué des civils en frappant massivement Kiev et des grandes villes, des bombardements dénoncés par les Nations unies et l'Occident. Les pays membres de l'ONU étaient réunis lundi après-midi dans l'amphithéâtre historique de l'Assemblée générale, à New York, pour débattre en urgence d'une résolution de condamnation de l'annexion de régions ukrainiennes par Moscou.

Avec ce texte co-rédigé par l'Union européenne, présenté par l'Ukraine et qui pourrait être mis au vote mercredi, les Occidentaux espèrent démontrer que la Russie du président Vladimir Poutine est isolée sur la scène internationale. Mais ce sont les frappes meurtrières de lundi matin qui ont monopolisé la séance où les deux pays en guerre ont croisé le fer dans une ambiance électrique.

"La Russie a encore une fois prouvé qu'elle était un Etat terroriste que l'on doit dissuader de la plus forte des manières", a martelé l'ambassadeur ukrainien à l'ONU Sergiy Kyslytsya. Son homologue russe Vassili Nebenzia lui a répondu en comparant le régime de Kiev à la "plus scandaleuse des organisations terroristes", deux jours après l'explosion --un "sabotage" selon Moscou-- qui a sérieusement endommagé le pont russe de Crimée.

Davantage de personnes seront contraintes de fuir leur foyer en Ukraine, a prévenu lundi le Haut-commissaire aux réfugiés de l'Onu Filippo Grandi, après que des missiles russes se sont abattus sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes. Plus tôt dans la journée de lundi, Moscou a déclenché la plus massive série de frappes à travers l'Ukraine depuis des mois, en représailles à l'explosion qui a endommagé ce week-end un pont clé reliant la Russie à la péninsule de Crimée. Ce pont est un symbole de l'annexion de la Crimée par le Kremlin en 2014.

"L'horreur de ce qui s'est passé en Ukraine aujourd'hui... est inexcusable", a souligné le diplomate italien auprès de journalistes. "Le bombardement de civils, de maisons [...], d'infrastructures non militaires de manière non-discriminée dans de nombreuses villes d'Ukraine, signifie que la guerre devient de plus en plus difficile pour les civils", a-t-il ajouté. "Je crains que les événements de ces dernières heures ne provoquent de nouveaux déplacements".

Plus de 7,6 millions de réfugiés ukrainiens ont été enregistrés

Depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février, plus de 7,6 millions de réfugiés ukrainiens ont été enregistrés comme réfugiés à travers l'Europe. Si un certain nombre de ces personnes sont depuis rentrées chez elles, quelque 4,2 millions d'Ukrainiens sont concernés par le statut de protection temporaire au sein de l'UE.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), près de 7 millions de personnes ont également été déplacées à l'intérieur du pays déchiré par le conflit.

M. Grandi a dit s'attendre à ce que les gens fuient principalement à l'intérieur de l'Ukraine après les attaques de lundi, qui, selon Kiev, ont fait au moins 14 morts et près de 100 blessés. "Mon pronostic... est que nous verrons principalement des déplacements internes", a-t-il déclaré en marge de la cérémonie de remise du prix Nansen du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), qui a été décerné cette année à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel.

Après les frappes russes massives sur l'Ukraine, le G7 se réunit en urgence mardi

Les bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois sur Kiev et d'autres villes d'Ukraine seront mardi au centre des discussions des membres du G7, que la Première ministre britannique Liz Truss doit appeler à ne pas "faiblir d'un iota".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit participer à cette réunion virtuelle d'urgence prévue à partir de 12H00 GMT, a indiqué Berlin. Selon Londres, Liz Truss, à la tête du gouvernement depuis un mois, devrait déclarer que "personne ne souhaite la paix plus que l'Ukraine. Et pour notre part, nous ne devons pas faiblir d'un iota dans notre détermination à l'aider à gagner".