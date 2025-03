Allemagne : une voiture fonce dans la foule à Mannheim, un mort et plusieurs blessés

Une voiture a foncé dans la foule ce lundi à Mannheim, en Allemagne. Une personne est décédée et plusieurs autres ont été blessées, indique la police. Un individu a été arrêté. Une intervention de la police et des secours se déroulait en début d'après-midi dans cette zone déclarée par les autorités comme à "risque mortel".

Un automobiliste a percuté des piétons lundi midi dans le centre de Mannheim, dans l'ouest de l'Allemagne, faisant un mort et plusieurs blessés graves, a indiqué la police, qui a annoncé l'arrestation d'un suspect. "Une voiture a percuté un groupe de personnes dans la zone piétonne de Mannheim et une personne est décédée, plusieurs personnes ont été grièvement blessées", a déclaré un porte-parole de la police, Stefan Wilhelm, sur la chaîne de télévision NTV.

"Un suspect a été arrêté", a-t-il ajouté, sans donner d'autre précision dans l'immédiat sur la nature intentionnelle ou non de cet acte.

#MA0303 #Mannheim#UPDATE: Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist ein Auto in eine Personengruppe in der Mannheimer Innenstadt gefahren. Mehr Infos hier: https://t.co/6qOdPW9wtq — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) March 3, 2025

Une intervention de la police et des secours était toujours en cours en début d'après-midi dans cette zone déclarée par les autorités comme à "risque mortel". La population est invitée à "rester chez elle", a ajouté la police. "On ne voit que des blessés et le mort, et on ne sait pas quoi faire," a rapporté un commerçant cité par le quotidien local Mannheimer Morgen. Un marché de forains se tenait dans cette zone, en plein lancement des festivités de Carnaval.

Plusieurs attaques à la voiture-bélier ces derniers temps en Allemagne

L'Allemagne a été confrontée à plusieurs attaques à la voiture-bélier ces derniers mois qui ont ébranlé le pays. Mi-février à Munich (sud), un automobiliste avait précipité sa voiture sur des manifestants, tuant deux personnes, dont une enfant de deux ans, et faisant plusieurs blessés. L'auteur présumé, arrêté sur place, est un Afghan de 24 ans qui aurait agi "par motivation religieuse".

A Magdebourg (est), en décembre, un médecin saoudien de 50 ans avait fauché la foule d'un marché de Noël à bord d'un puissant véhicule BMW lancé à toute allure dans une attaque qui a fait six morts et quelque 300 blessés.