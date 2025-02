À la veille des élections législatives en Allemagne, l’AfD espère un score record. Le parti s'est imposé avec son discours dur sur l'immigration et pour davantage de sécurité. En Thuringe, dans cette Allemagne de l’ex-RDA, le vote AfD s’explique aussi par une certaine peur du déclassement.

La campagne pour le scrutin législatif de dimanche en Allemagne a été mouvementée comme rarement dans l'histoire d'après-guerre. Elle a commencé de manière inédite avec l'implosion du gouvernement, qui a pris au dépourvu une nation éprise de stabilité. Elle s'est poursuivie au rythme d'événements qui ont médusé le pays : une série d'attentats meurtriers, la rupture d'un pacte politique isolant l'extrême droite, un retournement d'alliance de la part du traditionnel partenaire américain.

À la veille des élections législatives, Europe 1 s'est rendue à Thuringe, dans l’est du pays. L’un des fiefs de l’AfD, le parti d’extrême-droite, qui pourrait faire un score historique dimanche. Le parti s’est imposé avec son discours dur sur l’immigration et pour davantage de sécurité. En Thuringe, dans cette Allemagne de l’ex-RDA, le vote AfD s’explique aussi par une certaine peur du déclassement.

"Il faut qu'on protège notre économie"

Un sentiment d'abandon, d'être un citoyen de seconde zone... Ce constat amer, c'est celui de Jacob. En juin, le machiniste de 30 ans va perdre son travail, car son entreprise délocalise au Portugal. "Des entreprises ferment ou quittent l'Allemagne parce que le coût de l'énergie est trop cher, qu'elles ne peuvent plus payer leurs salariés... Mais qu'en est-il des gens qui vont perdre leur travail ? Il faut qu'on protège notre économie", assure-t-il.

"Il y a une vraie différence entre vivre à l'est ou à l'ouest"

Séduit par le discours protectionniste et anti-européen de l'AfD, il votera pour la formation de droite nationaliste. Les autres partis se soucient trop peu de l'est du pays, selon lui. Une vision partagée par Jessica. "Il y a une vraie différence entre vivre à l'est ou à l'ouest. Le plus flagrant, c'est sur le salaire. Il est bien plus bas ici. Parfois, j'ai l'impression que le mur est toujours là. Je pense que c'est important que le prochain gouvernement comprenne enfin que nous sommes dans une Allemagne unie et que tout le monde doit être traité sur un pied d'égalité", confie-t-elle.

Travailleuse dans le secteur automobile, son emploi est, lui aussi, menacé. Elle envisage alors de quitter la région pour s'installer à Stuttgart. En Thuringe, le niveau des salaires est de 19% inférieur à celui de l'ouest de l'Allemagne.