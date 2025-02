Élections législatives en Allemagne : qui est Friedrich Merz, leader de la CDU et favori au poste de chancelier ?

Alors que les élections législatives ont lieu ce dimanche, un favori semble se dessiner. Friedrich Merz, le leader de la CDU (L'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne) est bien parti pour devenir le nouveau chancelier allemand. Ce conservateur attend ce moment depuis près de 20 ans après avoir été relayé au second plan.

Une solide réputation dans les milieux financiers

Membre de la CDU depuis 50 ans, Friedrich Merz convoite la chancellerie depuis une vingtaine d'années. En 2000, il tente une première fois sa chance à la présidence de son parti, mais il perd face à une certaine Angela Merkel. Elle le voit comme un rival de taille et n'aura de cesse de le marginaliser au sein de la CDU.

Quand elle devient chancelière en 2005, Friedrich Merz quitte un temps la vie politique et rejoint le secteur privé. Il se taille une solide réputation dans les milieux financiers. Après le départ d'Angela Merkel en 2018, il déclare sa candidature à la tête de la CDU. En rupture avec l'aile centriste du parti, il porte un programme plus conservateur.

Sur l'immigration, il plaide pour l'expulsion systématique des demandeurs d'asile déboutés et pour une réduction des aides accordées aux migrants. Le ton s'est encore durci depuis les attaques terroristes qui ont secoué le pays ces derniers mois.

Dans son programme, Friedrich Merz mise également sur une baisse des impôts et dénonce une bureaucratie paralysante et le probable futur chancelier, considéré comme pro-business, est très attendu sur les questions économiques alors que l'Allemagne entre dans sa troisième année de récession.