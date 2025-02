Allemagne : une voiture percute un groupe de personnes à Munich, au moins 20 blessés

Une voiture a percuté un groupe de personnes à Munich, dans le sud de l'Allemagne, faisant au moins 20 blessés, a indiqué jeudi la police locale, ajoutant avoir déployé des forces importantes sur place.

Une voiture a percuté un groupe de personnes à Munich, dans le sud de l'Allemagne, faisant au moins 20 blessés, a annoncé jeudi la police locale, ajoutant avoir déployé des forces importantes sur place. La police n'a pas donné plus de détails à ce stade sur cet acte qui survient alors que la conférence sur la sécurité de Munich, qui rassemble le gotha de la diplomatie mondiale, doit s'ouvrir plus tard dans la journée.

"Le conducteur de la voiture a pu être sécurisé sur place, il n'y a actuellement plus de violence à craindre de sa part", a précisé la police dans un message sur un groupe Whatsapp. Selon le quotidien Bild, le conducteur aurait percuté avec sa mini Cooper des personnes manifestant à l'appel du syndicat des services Verdi. Au moins 20 personnes auraient été blessées, ajoute le journal. "Actuellement, on compte 20 blessés, dont plusieurs très grièvement et certains en danger de mort", a indiqué un porte-parole, Bernard Peschke.

Un incident sur fond de réunion diplomatique ce jeudi

La capitale bavaroise doit accueillir à partir de jeudi après-midi et jusqu'à dimanche des hauts responsables politiques du monde entier, dont le vice-président JD Vance, pour sa traditionnelle conférence dont l'un des thèmes centraux sera la guerre russe en Ukraine.

La police n'a pas immédiatement pu dire si l'acte était volontaire ou non. Il intervient aussi à moins de deux semaines d'élections législatives anticipées en Allemagne, qui ont été émaillées par plusieurs attaques meurtrières dans le pays ayant suscité une grande émotion.